Rangsdorf

An der Autobahnabfahrt Rangsdorf der A 10 ist es am Sonntag an der Kreuzung zur B 96 zu einem Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Autos gekommen. Rettungskräfte brachten eine Fahrerin leicht verletzt in ein Krankenhaus. Ein weiterer leicht verletzter Fahrer wurde vor Ort behandelt. Durch die Polizei wurde der Unfall aufgenommen. Auf rund 7000 Euro wird der entstandene Sachschaden geschätzt.

Von MAZonline