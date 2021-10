Rangsdorf

Die Saison hat die Segel gestrichen. Wer keinen privaten Bootssteg mit Slipanlage oder einen Kran sein eigen nennt, sieht in aller Regel nun zu, sein Boot aufs Trockene zu holen. Auch Matthijs van der Woude (54) aus Rangsdorf, dessen Element beruflicherseits eher in der Luft liegt, hat seine Wat Oars nun erst einmal im Trockenen gelagert. Der Plattbodensegler, fünf Meter lang und mit einer Segelfläche von 11 Quadratmetern, gilt als eines der ungewöhnlichsten Boote auf dem Rangsdorfer See.

Der Bootseigner arbeitet bei Rolls-Royce in Dahlewitz

Seit rund zwei Jahrzehnten ist die Wat Oars, friesisch für „Was anderes“ im Besitz von van der Woude. Doch ist sie eigentlich von Anfang an mit der Familie van der Woude verbandelt. „Das Segelboot ist 1941 gebaut worden“, weiß der Ingenieur, der sich in der Dahlewitzer Rolls-Royce-Niederlassung mit Flugzeugantrieben beschäftigt. „Post-Dirk“, so der Spitzname seines Großonkels, „hat mit dem Boot die Post zu den Bauernhöfen in Friesland gebracht“.

Plattbodenschiffe wie die Wat Oars haben keinen Kiel. Sie sind breit und flach, haben nur wenig Tiefgang, liegen aber durch die breite Auflagefläche stabil auf dem Wasser. Sie sind ideal für die Fahrt auf niederländischen Kanälen oder im Wattenmeer, wo sie auch mal trocken fallen können.

Und sie sind ideal für den Rangsdorfer See, dessen durchschnittliche Tiefe unter zwei Metern liegt. Anlässlich des Sommerfestes oder wenn sich die Familiencrew mit Eis und Getränken versorgen will, kann das Boot fast auf dem Lido-Strand parken.

Den „Blumenkasten“ verkaufen

Für einige Jahre war das Schiff im Besitz Philip Lolke van der Woudes, Matthijs Vater. Der machte es vom Postboot zum Regattasegler und gewann damit so einige Segelrennen. Irgendwann aber – Bootseigner kennen das – wurden dem Vater die im Winterhalbjahr erforderlichen Arbeiten zu viel.

Ein mächtiger Sturm hat die Wat Oars versenkt. Quelle: Privat

„Er plante den Verkauf als großen Blumenkasten“, so der Sohn. Das Bootsblech war inzwischen an vielen Stellen faul und löchrig geworden. Auch wenn das Jahre her ist: Das Entsetzen, das diese Vorstellung van der Woude Junior damals bereitet haben muss, schwingt noch in seiner Stimme mit. Schließlich war auch er viele Jahre gemeinsam mit dem Vater damit gesegelt. Es war um die Jahrtausendwende, als er den Blumenkasten vom Vater übernahm und auf dem Landweg nach Rangsdorf brachte.

Reparatur mithilfe eines Dahlewitzer Kunstschmieds

„Die Restaurierung war sehr aufwendig“, erzählt er. „Die Bleche, die kurz nach dem Krieg verbaut wurden, ließen sich nicht schweißen.“ Dank des Dahlewitzer Kunstschmiedes Jens Altwein aber gelang, was zeitweise fast unmöglich erschien. „Wir haben die faulen Stellen herausgeschnitten. Der Kunstschmied hat die neuen Bleche dann fest vernietet und wo nötig hartgelötet.“

2003 war es dann nach Unterbrechungen so weit. Fast ein Jahr lang musste die Restaurierung pausieren, weil die Geburt der ersten Tochter Annick Mutter Francisca und Matthijs van der Woude in Anspruch nahm. Am 28. Juni 2003 startete die Wat Oars vom Gelände der Rangsdorfer Segelgemeinschaft 53 (RSG 53) zu ihrer Jungfernfahrt. Natürlich erst nach einer Bootstaufe mit einer Flasche Sekt.

Nach der Taufe mit einer Flasche Sekt startet die Wat Oars 2003 zu ihrer Jungfernfahrt. Quelle: Privat

Unter Piraten auf dem Rangsdorfer See

Zuvor hatte van der Woude und mit ihm der Plattbodensegler eine Heimat bei der RSG 53 gefunden. Unter Piraten. Denn eigentlich ist die Gemeinschaft eine Vereinigung von Seglern der Piratenklasse. Weil sich Matthijs dort im Vereinsleben stark engagiert, empfing man ihn mit offenen Armen. Und wohl auch, weil das Plattbodenschiff durchaus eine Attraktion darstellt.

Anfangs fühlten sich die Rangsdorfer Segler beim Anblick des Bootes an das „Eisenschwein“ erinnert, einen Schützenpanzer aus DDR-Zeiten. Später hatten sie ihren Spaß, wenn sie dem Typnamen des Bootes ein U hinzufügen konnten. Aus dem GWS 27 wurde so ein GWS U27. Eine Andeutung für einen kleinen Sturmschaden, bei dem die Wat Oars mitten im Rangsdorfer See versank. Dass es mit vereinten Kräften gelungen ist, sie wieder zu bergen, davon kann man sich fast regelmäßig bei den Regatten des Vereins überzeugen.

