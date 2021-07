Rangsdorf: Mobilitätsumfrage ausgewertet

Rangsdorf

Etwas mehr als 600 Rangsdorfer und Rangsdorferinnen haben sich an der Online-Umfrage zum Thema Verkehr und Mobilität im Internet beteiligt. Die Auswertung liegt nun vor. Das Ergebnis soll in das Gemeindeentwicklungskonzept einfließen.

Insgesamt 57 Prozent der Umfrageteilnehmer kommen umweltfreundlich zur Ausbildung, zur Schule oder Kita. Sie fahren mit dem Rad (27 Prozent), gehen zu Fuß (21 Prozent) oder nehmen öffentliche Verkehrsmittel (9 Prozent). 34 Prozent radeln in ihrer Freizeit. Eine Verkehrswende zeichnet sich allerdings nicht ab: 81 Prozent der Rangsdorfer nutzen das Auto für den Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen.

Wenig Interessen für Alternativen

Relativ wenige Rangsdorfer nutzen den öffentlichen Nahverkehr. Obwohl 70 Prozent von ihnen maximal 10 Minuten von der nächsten Haltestelle entfernt leben, fahren 70 Prozent selten oder nie mit der Bahn. Auf den Bus verzichten ganze 94 Prozent der Befragten. Immerhin würden 65 Prozent häufiger Bus und Bahn fahren, wenn die Takte dichter und aufeinander abgestimmt wären. Bessere Verbindungen innerorts, nach Potsdam, zum Bahnhof Blankenfelde und nach Königs Wusterhausen sowie nach Ludwigsfelde wünschen sich die Rangsdorfer. Auf den baldigen S-Bahn-Anschluss hoffen zudem viele Teilnehmende.

Wenig Interesse gibt es für Alternativen zum Auto: So war das Echo auf Ruf- und Bürgerbusse gering. Nur wenige Teilnehmende würden privates Carsharing in Erwägung ziehen. 4 Prozent würden eine Mitfahrbank als Mitfahrende nutzen, 19 Prozent als Mitnehmende und 18 Prozent würden Beides tun. Eine Mehrheit von 59 Prozent lehnt Mitfahrbänke generell ab. Trotzdem empfinden viele Teilnehmer den Straßenverkehr als Belastung. So wird eine Verkehrsreduzierung, mehr Fußgängerüberwege und die Temporeduzierung für den Autoverkehr als wichtig erachtet. Gleichzeitig besitzen allerdings 56 Prozent der teilnehmenden Haushalte zwei Autos und 30 Prozent ein Auto mit Verbrennungsmotor. Immerhin 10 Prozent fahren schon elektrisch oder hybrid.

Die ausführlichen Ergebnisse der Umfrage finden Interessierte auf der Internetseite der Gemeinde www.rangsdorf.de.

Von Udo Böhlefeld