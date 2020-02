Bauantrag im Kreis liegt vor

Rangsdorf

Bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde in Luckenwalde liegt ein Bauantrag für das ehemalige Roller-Gelände am Rangsdorfer Südring-Center vor. Der ehemalige Roller Möbelmarkt ist seit Ende September vergangenen Jahres dicht, Gebäude und Parkplatz sind weiträumig abgesperrt.

Weiträumig abgesperrt

Über vier Monate nach Schließung des Roller-Marktes herrscht immer noch gähnende Leere zwischen dem Südring-Center auf der einen und dem Aldi-Markt auf der anderen Seite. Der Roller-Schriftzug ist teilweise demontiert, die großen Schaufenster sind mit OSB-Platten verrammelt. Doch scheinbar kommt nun langsam Bewegung in die Sache: Auf Anfrage bestätigte die Untere Baubehörde des Landkreises, dass ein Bauantrag für das Gelände vorliegt.

Noch ist aber von den kommenden Aktivitäten nicht viel zu sehen. Im Gegenteil, der weiträumig mit einem Bauzaun abgesperrte Parkplatz macht eher den Anschein von Verfall. Und er verärgert Rangsdorfer, die zu Fuß zwischen Aldi und Südring-Center wechseln wollen. „Hier ist seit Wochen alles zu“, sagte ein Passant. „Und keiner weiß so genau, was hier los ist.“ Schade sei, dass der Roller weg sei, er habe gerne dort mal Möbel oder auch Farbe gekauft.

Bauantrag liegt vor

Nach 25 Jahren hat der Roller Möbelmarkt in Rangsdorf seine Pforten geschlossen. Was nun weiter mit dem rund 8000 Quadratmeter großen Bau geschieht, wissen nur wenige. Die österreichische Möbelhauskette XXX-Lutz soll dort ihr erstes Möbelhaus im Berliner Raum planen, geht seit dem vergangenen Herbst das Gerücht. Auf insgesamt 55.000 Quadratmetern sollen zwei neue Häuser entstehen, ein XXX-Lutz Einrichtungshaus und ein Haus für die preiswertere Vertriebslinie Mömax. XXX-Lutz hält sich seither bedeckt.

Kein Größenproblem

Warum so eine Geheimnistuerei um das Projekt? Ein Insider vermutet: Man spreche nicht so gerne über ein Projekt in dieser Größenordnung, weil Nachbarkommunen auf die Vorgänge in Rangsdorf schauen würden. Ein Möbelhaus dieser Größenordnung sei allenfalls in Mittelzentren wie etwa Ludwigsfelde sinnvoll. Die Baubehörde sieht in der Größe des beabsichtigten Bauvorhabens so erst einmal kein Problem. Es komme immer auf das konkrete Vorhaben und die bauplanungsrechtliche Situation des Grundstücks an, antwortete sie auf Nachfrage der MAZ. Bislang sei eine Baugenehmigung in ähnlichen Fällen auch nicht versagt worden.

Von Udo Böhlefeld