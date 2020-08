Rangsdorf

Lange war sie coronabedingt zu, die Galerie „Kunstflügel“ der brandenburgischen Gemeinschaft der Künstlerinnen und Kunstförderer – kurz Gedok – in Rangsdorf. Doch jetzt soll es endlich weitergehen können. Die ursprünglich für das Frühjahr angedachte Ausstellung „Achtung: Aufnahme!“ beginnt nun am kommenden Sonntag, dem 23. August. Eröffnet wird sie dann um 15 Uhr; Anna Haase, die erste Vorsitzende der Gedok Brandenburg, wird die Besucher dann kurz begrüßen, bevor Johanna Huthmacher einführende Worte sprechen wird. Es geht darum, mit „Achtung: Aufnahme!“ die neuen Mitglieder vorzustellen. Spannend außerdem dabei: Dass auch im Vorstand der Gedok sich einiges geändert hat und mit Huthmacher seit einem Monat eine neue Projektleiterin in dem Pavillon in der Seebadallee tätig ist.

Wassermusik zur Vernissage

Neu in den Kreis der Gedok-Künstlerinnen aufgenommen wurden die Schmuckkünstlerin Antje Bräuer, die Bildhauerin Adelheid Fuss, die Skulptur- und Objektgestalterin Barbara Illmer sowie die Fotografin Katrin Kamrau und die Malerin Marion Stille. Sie alle werden sich in der Ausstellung mittels Hörbeiträgen zu Wort melden, aber auch im Rahmen von Künstlerinnengesprächen persönlich anzutreffen sein. Gezeigt werden Arbeiten der fünf bis zum 25. Oktober. Geöffnet ist das Gedok-Haus dann immer donnerstags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr, es gelten die entsprechenden Hygiene-Vorschriften. Zur Vernissage am Sonntag wird Klara Li experimentelle Wassermusik aufführen.

Montagsfilm-Reihe geht weiter

Gespräche sind geplant am 6. September um 15 Uhr mit Adelheid Fuss und Katrin Kamrau, am 20. September um 15 Uhr mit Barbara Illmer, am 3. Oktober um 13 Uhr mit Antje Bräuer und am 18. Oktober um 15 Uhr mit Marion Stille. Außerdem wird am 14. September auch die beliebte Reihe „ Montagsfilm“ wieder aufgenommen. Dann wird um 19.30 Uhr „Der Junge muss an die frische Luft“ gezeigt. Am 18. September um 19 Uhr gibt es in Kooperation mit dem Kulturverein Rangsdorf ein Konzert mit Barbara Stecher, Gesang, und Christine Obermann, Klavier. Der 3. Oktober ist in Rangsdorf der „Tag der Kulturmeile“, da gibt es über das Künstlerinnengespräch hinaus auch bei der Gedok weitere Veranstaltungen. Am 12. Oktober folgt der nächste Montagsfilm, am 17. Oktober ein Mozart-Konzert und am 24. Oktober ist eine Buchpräsentation geplant.

Von Karen Grunow