Rangsdorf

Es gibt weder eine Diskothek noch ein Kino für Jugendliche in Rangsdorf. Nur der Jugendclub „Joker“ im Pramsdorfer Weg 1 bietet zurzeit Kindern und Jugendlichen ein Freizeitangebot. „Aber leider momentan nur für Kinder von zehn bis 13 Jahren. Und davon kommen auch nur wenige“, sagt Oliver Scharfenberg. Für die älteren Jugendlichen gebe es in Rangsdorf nichts, so der Bürgermeisterkandidat. „Sie lungern teilweise am Bahnhof, auf dem Spielplatz oder am Rangsdorfer See rum. Es gibt immer wieder Beschwerden über Schmierereien, Sachbeschädigung und Vandalismus. Das muss sich ändern, wir müssen auch den älteren Jugendlichen was anbieten“, so Scharfenberg weiter. Er hat sich mit Jugendlichen zusammen gesetzt und ihre Wünsche notiert. Er hat ein Projekt entwickelt, das er kommende Woche der Gemeindevertretung vorstellen will.

Jugendclub „Joker“ im desolaten Zustand

Der Jugendclub „Joker“ wird vom Deutschen Roten Kreuz ( DRK) betrieben. Er liegt nur wenige hundert Meter vom Bahnhof Rangsdorf entfernt. Schon im August 2018 hat sich das DRK mit einem Brief an die Gemeinde gewand, weil das Gebäude in einem desolaten Zustand ist. Darin heißt es: „Der Bauzustand ist – wenn man es auch vielleicht durch die schöne Graffiti-Bemalung nicht sieht – leider sehr schlecht. Durch die Fenster regnet es rein, der Wind zieht durch und die Wärmedämmung sei zur Winterzeit erschreckend.“ Doch eine Renovierung gab es bisher nicht. Der DRK-Kreisvorsitzende Harald-Albert Swik: „Das Thema wurde in der Gemeinde zurückgestellt wegen wichtigerer Themen.“ Auch eine Ausschreibung für ein Mehrgenerationenhaus mit Jugendclub, Seniorentreff und Museum wurde zunächst abgelehnt.

Fischerei und Jugendclub unter einem Dach

Scharfenberg hält ein Mehrgenerationenhaus für zwecklos. „Die Jugendlichen wollen ihre Ruhe haben und nicht von Älteren beobachtet werden. Das funktioniert nicht, sagen auch Erzieher.“ Seine Idee: Die Gemeinde Rangsdorf ist im Besitz von 79 Immobilien. Eine davon ist ein 4000 Quadratmeter-Grundstück am Rangsdorfer Strand. Darauf stehen drei große Gebäude, die an einen Fischer verpachtet sind. Scharfenberg: „Das wird vom Fischer kaum genutzt. Hier könnte der Jugendclub mit rein. Das Gelände wäre ideal und könnte neu gestaltet werden.“ Die Jugendlichen wünschen sich Feuerschale, Grill, Leinwand, Computer, W-Lan und Kicker. „An diesem Ort könnten wir ihnen auch noch Segelkurse und Standup-Paddling anbieten.“

Und wer soll das finanzieren? „Langfristig durch eine Erhöhung der Gewerbesteuer, kurzfristig durch den Verkauf einer Immobilie der Gemeinde. Oder wir finden einen Investor“, so Scharfenberg.

Von Marlene Schmidt