Rangsdorf

An der Rangsdorfer Seebadallee hat am Mittwoch ein neuer Postshop eröffnet. Inhaberin ist Anna Janz, die bereits zwei ähnliche Geschäfte in Königs Wusterhausen und Zeuthen führt. Wie in den anderen Läden auch bietet sie neben dem Post-Geschäft auch Schreibwaren, Zeitschriften und einen Wäschereiservice an. Nur ein Finanzcenter wollte die Post in dem Geschäft nicht mehr anbieten.

Der alte Postshop, der an der gleichen Stelle war, hatte Ende Oktober geschlossen. Zunächst war lange unklar, ob und wo ein neues Angebot geschaffen werden kann. Im November hatten Kunden daher nach Blankenfelde-Mahlow und Zossen fahren, um Pakete abzugeben. Erst Anfang November war dann klar: Anna Janz wird ein neues Geschäft eröffnen.

In Rangsdorf hat ein neuer Postshop eröffnet. Quelle: Lisa Neugebauer

Postshop-Inhaberin nervös vor Eröffnung

„Heute konnte ich endlich mal gut schlafen“, sagt die neue Inhaberin. Da sie erst Mitte Oktober das Angebot bekommen habe, in Rangsdorf ein Geschäft zu eröffnen, sei alles sehr knapp gewesen. „Nach den Umbauarbeiten hatten wir noch etwa vier Tage Zeit, alles einzurichten und die Waren einzusortieren“, erzählt sie. Wegen der Lieferengpässe sei auch noch nicht alles da, das Wichtigste habe sie aber geschafft.

„Die Kunden freuen sich sehr, dass es wieder einen Postshop gibt“, sagt Janz, die schon kurz nach Eröffnung Pakete quasi am laufenden Band entgegen nimmt. „Viele sagen, sie können gar nicht glauben, dass wir wirklich schon auf haben“, sagt Janz. „Das war eine sehr gute Entscheidung, ich freue mich.“

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Postshop in Rangsdorf sucht noch Verstärkung

Im Weihnachtsgeschäft wird die Inhaberin zusammen mit einer Mitarbeiterin noch viel selbst im Rangsdorfer Geschäft stehen, später will sie eine zweite Person anstellen. „Wer Interesse hat, kann sich gern bei mir melden“, sagt Janz.

Der neue Postshop, der offiziell „Post-Lotto-Dienstleistungszentrum“ heißt, hat montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie 13 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Lieferungen zur Wäscherei gehen immer montags, mittwochs und freitags raus, zwei Tage später kann die Wäsche dann in der Regel wieder abgeholt werden.

Von Lisa Neugebauer