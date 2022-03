Rangsdorf: Planungen für Schulneubau und Bücker-Gelände dauern an

Rangsdorf

Durch den ständigen Zuzug nach Rangsdorf steht die Gemeinde nahezu laufend vor neuen Schwierigkeiten, insbesondere was die Zahl der Hort- und Kitaplätze sowie den zur Verfügung stehenden Raum in den Schulen angeht. Aber auch die Entwicklung des Bücker-Geländes wirft nach wie vor Fragen auf.

Wie Bürgermeister Klaus Rocher (FDP) mitteilt, wird der neue Hort neben der Oberschule zurzeit ausgestattet, um in den kommenden Wochen eröffnet und dank seiner Modulbauweise bald erweitert zu werden. Mit der Entlastung des bisherigen Hortes könne dann der dringend notwendige Ausbau des Gebäudes an der Clara-Zetkin-Straße beginnen.

Künftige Oberschule Rangsdorf auf dem Bücker-Gelände

Bereits in diesem Frühjahr soll der Bau einer neuen Sporthalle mit Schulspeisung an der Oberschule in der Großmachnower Straße beginnen. Möglichst schon im kommenden Jahr sollen die Kinder dann nicht nur den Hort, sondern auch die neue Außenstelle der Grundschule besuchen können. Die Oberschule wird zur Grundschule, sobald die Oberschüler in ihr neues Domizil umgezogen sind. Die künftige Oberschule soll auf dem Bücker-Gelände entstehen.

Nach einem Beschluss der Gemeindevertretung vom Januar soll der Oberschul-Neubau mit Außensportanlagen und großer Sporthalle voraussichtlich Ende März neu ausgeschrieben werden. „Grundstücke dafür werden der Gemeinde zur Verfügung gestellt“, hieß es vom Bürgermeister. Ziel des Neubaus sei zum einen, die Bedingungen für die Oberschule zu verbessern und zum anderen die notwendigen Kapazitäten für die Grundschule zu schaffen. Die Oberschule soll am neuen Standort sowohl eine Sporthalle wie auch eine Außensportanlage bekommen.

Baubeginn für Oberschule wohl nicht in diesem Jahr

Schwierig ist und bleibt die Terminplanung für den Bau der Oberschule. Gemeindevertreter hatten schon in der Vergangenheit immer wieder darauf gedrungen, dass die Ausschreibung der Oberschule erfolgen müsse. Wird sie jetzt Ende März ausgeschrieben, ist ein Baubeginn in diesem Jahr dennoch kaum wahrscheinlich.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Das künftige Bücker-Gelände im Modell Quelle: Gemeinde Rangsdorf

Dabei dauert auch das Planungsverfahren für die Entwicklung des Bückergeländes, auf dem die neue Oberschule stehen soll, nach wie vor an. Von Mitte Oktober bis Mitte November vergangenen Jahres konnten Bürgerinnen und Bürger sowie die Träger öffentlicher Belange im Rahmen des Beteiligungsverfahrens Anregungen und Einwände zur Entwicklung des ehemaligen Bücker-Geländes äußern. Dazu wurden die Entwurfsunterlagen, der Umweltbericht sowie weitere umweltrelevanten Informationen zur Entwicklung des Konversionsgeländes ausgelegt.

Verhandlungen zwischen Rangsdorf und Terraplan laufen

Die letzten Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange sind Bürgermeister Rocher zufolge Anfang Februar in der Gemeinde eingegangen. Von ihnen gibt es 33 Stellungnahmen, fünf kommen aus den Nachbargemeinden. 34 öffentliche Stellungnahmen gingen zudem innerhalb der Auslagefrist ein sowie 125 außerhalb der Auslagefrist. Auch die sollen Beachtung finden.

Alle Anregungen und Einwendungen werden nun bearbeitet, abgewogen und mit den jeweiligen Behörden geklärt. Dieser Prozess soll bis April soweit abgeschlossen sein, dass der Bauausschuss nach Ostern über konkrete Lösungen befinden kann. Derweil laufen die letzten Verhandlungen über den städtebaulichen Vertrag mit Investor Terraplan.

Im städtebaulichen Vertrag zwischen Gemeinde und Investor werden die Folgen des zu erwartenden Zuzugs für die Gemeinde und deren Kosten definiert. In den daraus resultierenden Vereinbarungen wird festgehalten, welche anteiligen Kosten zum Ausbau der Infrastruktur der Investor übernimmt. Da dafür die Anregungen und Einwendungen aus den Beteiligungsverfahren zunächst abgearbeitet werden müssen, ist mit einem unterschriftsreifen Vertrag nicht vor Mai/Juni zu rechnen.

Von Udo Böhlefeld