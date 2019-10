Plaudern über Kunst beim „Rangsdorfer Abend“

Rangsdorf

Eigentlich ist Gerlinde Förster im Gedok-Haus Rangsdorf die Hausherrin. Sie stellt Künstlerinnen vor, gibt anderen Frauen in Ausstellungen, Lesungen oder Konzerten eine Öffentlichkeit. Am Sonnabend stand die Kunstwissenschaftlerin Gerlinde Förster allerdings selbst im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Interessante Menschen der Gemeinde

Der Kulturverein Rangsdorf stellt in seiner Reihe „Rangsdorfer Abend“ zweimal im Jahr interessante Menschen aus der Gemeinde vor. Am Sonnabend waren die Kulturfreunde in die Galerie Kunstflügel eingeladen, Gesprächspartnerin war diesmal Gerlinde Förster.

Noch viel mehr erfahren

„Wer kennt sie nicht in Rangsdorf? Die studierte Kunstwissenschaftlerin, Kunstvermittlerin und Kuratorin hat 1994 die Gründung des Landesverbandes Gedok Brandenburg und 1997 die Gründung der Galerie Kunstflügel in Rangsdorf forciert. In diesem Jahr feiert sie als Vorsitzende das 25-jährige Jubiläum der Gedok. Deshalb haben wir sie eingeladen, um noch viel mehr über sie zu erfahren“, so der Kulturverein in seiner Ankündigung.

Zunächst eine Führung

Wie man es von ihr nicht anders kennt, nutzte Gerlinde Förster zum Auftakt des Abends zunächst die Gelegenheit, den Besuchern die aktuelle Ausstellung der Galerie mit dem Titel „Achtung: Aufnahme!“ vorzustellen. Ganz in ihrem Metier erläuterte Förster inmitten der Werke neuer Künstlerinnen der Gedok, zwischen Gemälden, Wandkompositionen, Plastiken Textilkunstwerken und Installationen, das Anliegen und die Arbeitsweise der Gedok als Gemeinschaft der Künstlerinnen und Kunstförderer.

Reflektieren über Kunst

Wolfgang Buck, Vorsitzender des Kulturvereins Rangsdorf, übernahm dann beim anschließenden Gespräch die Rolle als Gastgeber und Moderator. Mit seinen Fragen brachte er Gerlinde Förster zum Plaudern, Nachdenken, Lachen und Reflektieren über Kunst und deren Vermittlung. So berichtete Gerlinde Förster unter anderem von ihrer Kindheit und Jugend in Dresden. „Schule hat für mich eine Welt eröffnet und Türen aufgestoßen“, erzählte sie. „So bin ich erst mit Kunst in Kontakt gekommen“, so Gerlinde Förster weiter. Inzwischen ist Kunst ihr Lebenselixier. „Kunst ist Erfüllung, manchmal Frust, großartig und hat immer etwas mit der Suche nach sich selbst zu tun“, sagte Kunstwissenschaftlerin. „Ich möchte es nicht missen.“

Gerlinde Förster im Gespräch mit Wolfgang Buck, Vorsitzender des Kulturvereins Rangsdorf. Quelle: Marina Ujlaki

Für ihr immenses ehrenamtliches Engagement für die Kunst und die Künstlerinnen – nicht nur im Land Brandenburg – wurde Gerlinde Förster in diesem Jahr mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

Von Marina Ujlaki