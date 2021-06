Rangsdorf

Am Kreisverkehr vor dem Rathaus Rangsdorf gibt es ab sofort eine Service-Station für kleinere Fahrradreparaturen. Die Service-Station vereint eine Luftpumpe mit diversen Werkzeugen für einen Schlauch- oder Reifenwechsel sowie anderen Kleinstreparaturen, die Radfahrenden unterwegs das Leben schwer machen können. Sie befindet sich direkt vor der Einfahrt zur Flüchtlingsunterkunft am Beginn der Seebadallee und somit auch ganz in der Nähe des Bahnhofs.

Das Bahnhofsumfeld wie auch das Seebad werden stark durch Radfahrende frequentiert. Radreisende und auch die Bewohnerinnen und Bewohner der Unterkunft für Geflüchtete haben jetzt die Möglichkeit, sich bei kleineren Problemen mit dem Rad schnell selbst zu helfen. Außerdem soll die Aufstellung der Station in Bahnhofsnähe dazu beitragen, Ausflugsgäste, die zum Rangsdorfer See möchten, die Anreise per Rad und Zug schmackhaft zu machen. Das erspart Besuchern lästige Parkplatzsuche am See, hält fit und ist klimafreundlich. Und die Gemeinde hofft so auf weniger motorisierten An- und Abreiseverkehr der Seebesucher.

Bedauerlicherweise gab es bereits in den ersten Tagen Vandalismusschäden an der Reparaturstation, die jedoch schnell behoben wurden. Die Gemeinde bittet die Nutzer der Reparaturstation darum, achtsam mit dem Werkzeug umzugehen und gegen Vandalismus einzuschreiten.

Von Udo Böhlefeld