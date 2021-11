Rangsdorf

Ein roter Mazda 3 wurde in der Nacht zum Dienstag gestohlen. Der Pkw mit den amtlichen Kennzeichen TF-HP 26 war im Carport eines Einfamilienhauses in der Anemonenstraße in Rangsdorf abgestellt. Der Wert des Autos wird mit 10.000 Euro angegeben. Polizisten nahmen eine Anzeige auf. Nach dem Fahrzeug wird nun gefahndet. Hinweise an die Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline