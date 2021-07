Rangsdorf

Doreen Jannek von der zuständigen VR Bank Fläming in Luckenwalde bestätigte auf MAZ-Nachfrage, was Rangsdorfer Kunden der Bank seit einigen Tagen auf einem Aushang an der Tür lesen können: „Aufgrund des anhaltenden und wiederkehrenden Vandalismus in dieser SB-Geschäftsstelle sehen wir uns gezwungen, diesen Standort Ende November 2021 komplett zu schließen“, heißt es dort.

SB-Filiale immer wieder Zerstörung und Vandalismus ausgesetzt

„Es gab immer wieder sinnlose Zerstörungen dort“, sagte Jannek auf Nachfrage. „Verunreinigungen und Müll sind dort an der Tagesordnung und im Winter wird die Filiale als Wärmestube genutzt.“ Es sei nicht vorstellbar, was dabei alles hinterlassen werde. „Das ist auch unseren Kunden nicht mehr zuzumuten“, fügte sie hinzu.

Nach Schließung der SB-Filiale in dem Gebäude, in dem sich auch Edeka Franeck und das griechische Restaurant Knossos befinden, liegen die nächst erreichbaren Filialen oder Geldautomaten der VR Bank in Blankenfelde-Mahlow, Ludwigsfelde, Zossen und in Wünsdorf.

Die SB-Filiale ist in der Vergangenheit immer wieder in Mitleidenschaft gezogen worden, wenn in der Umgebung des Bahnhofes randaliert wurde. Dabei kam es auch zu kurzfristigen Schließungen.

Von Udo Böhlefeld