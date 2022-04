Rangsdorf

Eine zehnminütige Pause beschreibt die Sitzung der Rangsdorfer Gemeindevertretung (GV) am Donnerstagabend besser, als alle ausgetauschten Worte: Weil so richtig keiner weiter wusste beim Thema Platznot an den Schulen und im Hort, unterbrach die Vorsitzende nach rund einer Stunde die Debatte, damit sich die Fraktionen untereinander austauschen können. Ein Comiczeichner hätte vermutlich Rauchwolken über die Köpfe der Anwesenden gemalt, eventuell auch ein paar Fragezeichen – denn alle schienen ratlos, welche Entscheidung sie treffen sollen.

Gesamte GV in Rangsdorf dreht sich um Schulthema

Wohl wissend, welche Debatte da auf sie zukommt, hatten die Kommunalpolitiker den Beschluss zur Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs mit Drehleiter auf der Tagesordnung vorgezogen. Einstimmig beschlossen sie denn Kauf. In den folgenden mehr als zweieinhalb Stunden ging es nur um eine Frage: Was ist die beste Lösung für das Platzproblem, das spätestens im Sommer 2023 auf die Grundschulen der Gemeinden zukommt?

Zur Debatte stand ein Beschlussvorschlag der Verwaltung, die statt der Aufstockung des Hort Tintenklecks, die teurer als gedacht würde, die Aufstellung von Containern vorschlägt. In mehreren vorangegangenen Ausschüssen wurde diese Idee von der Mehrheit abgelehnt. Die Container seien wieder nur eine Übergangslösung, die man nicht mehr wolle, so das Hauptargument. Doch so richtig eine zündende Idee, wie man das Platzproblem stattdessen löst, hatte niemand.

Vorsitzende des Sozialausschusses sorgt für mehr Klarheit

Weil eine Präsentation der Verwaltung zu den Handlungsalternativen die Politiker in den Ausschüssen eher verwirrt als aufgeklärt hatte, versuchte die Sozialausschussvorsitzende Jeannette Averhaus (FDP) vor der GV ihr Glück mit einer selbst entwickelten Übersicht. Mit Erfolg: Zumindest darüber, dass die Aufstockung des Hortes nicht sinnvoll ist, schienen sich danach alle einig. Und auch die Containerlösung sahen viele gegen Ende der Sitzung als unumgänglich an. „Nach meinem Bauchgefühl täten wir gut daran, uns Luft zu schaffen mit Containern“, so Averhaus.

Doch wo die Container aufgestellt werden sollen – darüber herrschte keine Klarheit. Neben dem Standort auf dem Gelände des ehemaligen Penny-Markts, der seit Längerem im Gespräch ist, warf der Bürgermeister noch ein kürzlich durch einen Tausch erworbenes Grundstück in der Großmachnower Straße 59/59a in den Ring, andere plädierten für Container neben dem neuen Hort „Tintenklecks“.

Container-Gebäude für Rangsdorfer Schüler wird kommen

Dass die Container kommen und der Hort doch nicht aufgestockt wird, haben die Politiker schließlich beschlossen. Die Verwaltung soll nun prüfen, wo sie sich am besten aufstellen lassen. In der kommenden GV soll darüber entschieden werden – denn Ende Juni müsse laut Bürgermeister Klaus Rocher (FDP) „die Beauftragung raus“. Doch bis Klarheit über eine langfristige Lösung im Schul- und Hortbereich herrscht, dürften noch viele Köpfe rauchen.

Von Lisa Neugebauer