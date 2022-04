Rangsdorf: Seniorenbeirat weiht Mitfahrbänke am Südring Center ein

Rangsdorf

Nach mehr als zwei Jahren der politischen Debatte sind in Rangsdorf nun Mitfahrbänke aufgestellt worden. Am Südring Center, einem der fünf Standorte, feierte der Seniorenbeirat am Freitagmittag die Einweihung des neuen Mobilitätssystems.

Für kleinere Menschen ist das Erreichen des Schildersystems nur mit ein wenig Akrobatik möglich – dennoch herrschte am Freitagmittag Freude unter den aktiven Mitgliedern des Seniorenbeirats Rangsdorf. „Wir haben damit ein Stück zusätzliche Mobilität für die Menschen im Ort erreicht“, sagte Birgitta Schiller, die Vorsitzende des Seniorenbeirats. Seit 2019 hat sich der Seniorenbeirat dafür eingesetzt, dass die Mitfahrbänke in Rangsdorf einen Platz finden.

Bank in Groß Machnow in der zweiten Reihe

Die Mitfahrbänke sollen Autofahrern signalisieren, dass die Menschen, die dort sitzen, auf dem Weg in andere Ortsteile gerne mitgenommen werden würden. Hinweisschilder an den Bänken zeigen dabei weithin sichtbar, wohin es gehen soll.

In Rangsdorf stehen die Bänke am Südring-Center, an der Seebad-Apotheke, am Friedhof an der Friedensallee und an der Ecke Bergstraße/Großmachnower Straße. Eine weitere Bank steht im Ortsteil Groß Machnow gegenüber der Grundschule. Die allerdings steht so weit zurück, dass Autofahrer auf der B 96 sie kaum wahrnehmen.

Zur Bedienung des Schildersystems braucht es eine gewisse Körpergröße. Quelle: Udo Böhlefeld

Testphase für die Bänke in Rangsdorf

„Wir hoffen nun erstmal darauf, dass sich die Bänke als zusätzliches Mobilitätssystem bewähren“, sagte Birgitta Schiller gegenüber der MAZ. Dass sie kaum ein Ersatz für einen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr sein können, ist den Aktiven im Seniorenbund klar. „Das ist nicht mehr als ein zusätzliches Angebot“, sagt sie. Wenn alles gut läuft, könne man ja nach einer Testphase auch über weitere oder andere Stellplätze für die Bänke nachdenken.

Wie andernorts auch ging die Debatte um das ergänzende Mobilitätssystem lange hin und her. Mal sollten die fünf Bänke und ein Pavillon für Jugendliche am Bahnhof nicht mehr als 15 000 Euro kosten, mal sollte eine einzige Bank in der Gemeinde als Testobjekt dienen. Dabei war zwischenzeitlich der Kostenrahmen für den Jugendpavillon regelrecht explodiert. Dabei war eine Pavillon-Bauweise im Gespräch, die schon alleine 120 000 Euro kosten sollte.

Bis zu zehn Mitfahrbänke in Rangsdorf

Zwischendrin ergab eine Mobilitätsumfrage, dass sich rund 60 Prozent der Rangsdorferinnen und Rangsdorfer generell gegen die Mitfahrbänke aussprachen. Dabei schwebte dem inzwischen verstorbenen Mitinitiator der Bänke, Clemens Wudel, ein viel größeres Netz vor. Zehn Bänke sollten alleine in Rangsdorf und seinen Ortsteilen stehen.

Bitte einmal zum Bahnhof Rangsdorf... Quelle: Udo Böhlefeld

Darüber hinaus träumte er von einem Netz von Mitfahrbänken von Blankenfelde-Mahlow über Rangsdorf bis Zossen und Wünsdorf. Als IT-Fachmann arbeitete er selbst an einer App-Lösung für das Mitfahrsystem, in Zossen gingen die Mitfahrbänke bereits im vergangenen Jahr an den Start. Nun muss es sich erst einmal in Rangsdorf bewähren.

Von Udo Böhlefeld