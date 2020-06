Rangsdorf

Der Preisträger der Ideenwerkstatt für die Entwicklung des ehemaligen Reichssportflughafens und der Bücker-Werke steht fest. Die Fachjury entschied sich für den Entwurf des Büros van Geisten Marfels aus Potsdam. Damit setzten sich die Potsdamer knapp vor den Entwürfen der Büros Schmitt von Holst aus Berlin und Johannes Kaufmann Architektur aus Dornbirn durch.

Flugfeldrund aufgegriffen

Der siegreiche Entwurf überzeugte die Jury vor allem durch die starke Haltung der städtebaulichen Figur. Der Beitrag greift das Rund des Flugfeldes auf, fasst es mit einer umlaufenden baulichen Kante und schafft so eine neue Interpretation der ursprünglichen Randbebauung des Flugplatzes. Durch eine umlaufende Flugfeldpromenade soll das Flugfeld erleb- und nutzbar werden, sowohl für die künftigen neuen Bewohner wie auch für alle anderen Rangsdorfer. Die Denkmäler der ehemaligen Bücker-Werke werden in diesem Entwurf exponiert und somit ihrer Bedeutung gerecht. Wie auch die anderen Siedlungen in Rangsdorf, soll auch diese neue Siedlung einen einzigartigen und unverwechselbaren Charakter erhalten.

Sechsstündige Jurysitzung

Bei einer mehrstündigen Präsentation hatten fünf Architekturbüros in der vergangenen Woche ihre Ideen zur Entwicklung des Bücker-Areals im Seehotel Rangsdorf und im Internet vorgestellt. Da nach wie vor das Abstandsgebot einzuhalten ist, konnten der Präsentation im Saal des Seehotels nur begrenzt Zuschauer folgen, weshalb der Entwickler Terraplan die Schau als Videostream auf seiner Internetpräsenz übertrug. Die Fachjury traf ihre Entscheidung tags darauf in einer sechsstündigen Sitzung im Rathaus Rangsdorf. Ihr gehörten Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde, der Bürgerschaft, dem Entwickler Terraplan sowie weitere Experten aus den Bereichen Architektur, Stadtplanung, Denkmalschutz und Marketing an.

Beiträge von hohem Niveau

Die von den teilnehmenden Büros erarbeiteten Beiträge zeigen, wie unterschiedlich die gestellte Aufgabe interpretiert werden kann. „Alle Beiträge waren in ihrer Konzeption, ihrem Detaillierungsgrad und ihrer Präsentation auf höchstem Niveau und von bester Qualität“, sagte Reinhard Schulz von der KVL Projektentwicklung Plus, die die Gemeinde bei der Entwicklung des Bücker-Werkes und des Flughafens unterstützt. Die Entscheidung fiel der Jury nicht leicht. Am Ende wählte sie den Entwurf des Büros van Geisten Marfels als Grundlage für das weitere Verfahren aus. Dabei wurden noch wesentliche Anmerkungen zur Konkretisierung des Entwurfs aufgenommen. Diese Anmerkungen sollen bei der Fortschreibung und Detaillierung des Projektes in die Pläne eingearbeitet werden.

Weitere öffentliche Präsentation

Es ist beabsichtigt, den Sieger-Entwurf in einer weiteren öffentlichen Präsentation der Rangsdorfer Bevölkerung vorzustellen. Anschließend soll das weitere Verfahren zur Entwicklung des Bebauungsplanes durchgeführt werden. Entwickler Terraplan, die Gemeinde Rangsdorf und die KVL Projektentwicklung zeigten sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen der Ideenwerkstatt. „Die verschiedenen Präsentationen der Ergebnisse haben eindrucksvoll gezeigt, wie unterschiedlich die Interpretationen einer möglichen Entwicklung ausfallen können und welche Bedeutung die angestrebte Entwicklung für Rangsdorf hat. Das Ergebnis schafft nun einen Ausblick und lässt die Fortschreibung der Pläne mit Spannung erwarten“, sagte Reinhard Schulz. Alle bei dem Ideenwettbewerb vorgestellten Präsentationen zur Entwicklung des Bücker-Geländes sind unter www.terraplan.de verfügbar.

Von Udo Böhlefeld