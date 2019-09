Klimastreik vor dem Rathaus in Rangsdorf

Rangsdorf

„Es ist wunderbar, dass ihr alle da seid“, sagt Claire-Luise Heydick (Grüne) am Freitag um fünf vor zwölf zu den rund 30 Menschen, die mit ihr beim Klimastreik in Rangsdorf mitmachen und für einen besseren Klimaschutz sowie eine Änderung in Sachen Klimapolitik auf die Straße gehen.

Vor dem Rathaus standen nicht etwa wie bei den Fridays-For-Future-Protesten Schüler und Studenten, sondern mehrheitlich Erwachsene verschiedenen Alters.

Sie sensibilisierten sich dafür, wie es um das Klima steht und warum sich an der jetzigen Umweltpolitik etwas ändern sollte. „Weltweit gibt es immer weniger Bäume und Waldflächen, obwohl diese die Luft erzeugen, die wir atmen. Es ist eine Schande, dass wir das als selbstverständlich sehen und viel zu wenig wertschätzen“, sagte ein Rangsdorfer. Auch das Bienen- und Tierartensterben sowie die schmelzenden Gletscher auf Island kamen zur Sprache.

Elke Müller-Weidt besuchte gemeinsam mit ihrer Enkeltochter den Klimastreik vor dem Rathaus. Sie findet: „Es muss etwas passieren, damit auch kommende Generationen etwas von der Natur haben.“ Quelle: Fabian Lamster

Welche Möglichkeiten des Klimaschutzes es in Rangsdorf gibt

Ebenso wie die Klimapolitik in Rangsdorf, zu der Klaus Rocher ( FDP), amtierender Bürgermeister der Gemeinde, die Fragen der Anwesenden beantwortete.

Der 57-Jährige nannte drei seiner Meinung nach strittige Maßnahmen, mit denen in der Gemeinde die Umwelt entlastet werden könnte: „Wir sollten gesunde Bäume erhalten – auch auf Privatgrundstücken“, sagte der Bürgermeister.

Zusätzlich könnte man das in Rangsdorf und Umgebung geförderte Wasser nach der Reinigung in der Kläranlage in Waßmannsdorf auch wieder zurück in die Gemeinde leiten und nutzen.

Am Klimastreik vor dem Rangsdorfer Rathaus beteiligte sich auch Klaus Rocher (FDP), amtierender Bürgermeister der Gemeinde. Quelle: Fabian Lamster

„Wir sollten außerdem nicht jede Fläche bebauen, die uns zur Verfügung steht“, sagte Klaus Rocher und betonte die Bedeutung von Bebauungsplänen.

Immer wieder wurden die Gespräche durch Gesangseinlagen unterbrochen, in denen sich die Rangsdorfer lautstark gegen Kohlekraftwerke und für den Klimaschutz aussprachen, während neben ihnen Autos und Lkw vorbeidonnerten.

Auslandsaufenthalt öffnet Rangsdorferin die Augen

„Das ist das erste Mal, dass ich bei einem solchen Protest dabei bin“, sagte Jasmin Fiola. Die Rangsdorferin beginnt im Oktober ein Physikstudium in Dresden.

Das Auslandsjahr in Neuseeland hat ihr in Sachen Umweltbewusstsein die Augen geöffnet: „Wo ist die unberührte Natur hin? Das Land war einmal voller Wald, der immer weiter abgeholzt wurde und wird“, erzählt die 19-Jährige.

Obwohl sie die Astronomie begeistert und sie zum Physikstudium bewegt hat, kann sie sich vorstellen, sich in Richtung Umweltphysik zu spezialisieren.

Rangsdorferin Jasmin Fiola war das erste Mal auf einem Klimastreik. Sie beginnt im Oktober ein Physikstudium und möchte sich künftig nicht nur mit Astronomie-, sondern auch mit Umweltphysik beschäftigen. Quelle: Fabian Lamster

Rangdorfer lässt Arbeit für Klimastreik ruhen

Auch Jürgen Kühn hat es sich nicht nehmen lassen und seine Arbeit für den Klimastreik ruhen lassen. Seine ganze Familie war beim Klimastreik in Rangsdorf vor Ort. Der Familienvater hielt während des Klimastreiks ein Plakat mit der Aufschrift „Parents for Future“ (zu Deutsch: Eltern für die Zukunft) in seinen Händen.

Für ihn sei es selbstverständlich, die Schüler und Studenten in ihren Protesten für eine bessere Klimapolitik zu stärken: „Ich finde es gut, dass sie Impulse setzen, ihre Meinung nach außen tragen und sich nicht abspeisen lassen. Denn wenn sich jetzt nichts ändert, wann dann?“

Jürgen Kühn ließ seinen Job ruhen, um am Klimastreik in Rangsdorf teilzunehmen. Er ist mit seiner gesamten Familie vor Ort gewesen. Quelle: Fabian Lamster

Warum eine Rangsdorferin den Klimastreik in Rangsdorf veranstaltet hat

Dabei hat sich Gemeindevertreterin Claire-Luise Heydick als Organisatorin des Rangsdorfer Klimastreiks bewusst dafür entschieden, die Protestaktion in Rangsdorf zu starten: „Wir spüren die Änderungen des Klimawandels auch hier, wenn Extremwetterlagen die Gemeinde treffen. Wenn der Wasserstand im Rangsdorfer See weiter sinkt oder Bäume sterben und den klimatischen Bedingungen nicht mehr gewachsen sind“, sagt die Rangsdorferin.

Sie sieht den Klimastreik in ihrer Gemeinde auch als Denkanstoß, um das Bewusstsein der Rangsdorfer für den Klimaschutz zu schärfen. „Bloß, weil wir in einer grünen Gemeinde leben, heißt das nicht, dass wir uns zurücklehnen können.“

Claire-Luise Heydick, Gemeindevertreterin in Rangsdorf, hat den Klimastreik in Rangsdorf organisiert: "Ich bin froh, dass wir so viele gewesen sind, zudem kaum Schüler und Studenten. Ich hatte mit weniger Beteiligten gerechnet", sagte die Rangsdorferin. Quelle: Fabian Lamster

Von Fabian Lamster