Kienitzer Straße muss vierspurig werden

Rangsdorf

Das Verkehrschaos im Kreuzungsbereich Klein Kienitzer Straße/B 96 in Rangsdorf wird zunehmen. Wachsende Bevölkerungszahlen in Zossen und Mittenwalde, neue Gewerbeansiedlungen in Rangsdorf und der BER mit seinem An- und Abreiseverkehr werfen ihre Schatten voraus. Um diese Situation auch nur halbwegs in den Griff zu bekommen, fordert Hartmut Rex, Gemeindevertreter der Linken in Rangsdorf, den vierspurigen Ausbau der Kienitzer Straße.

Der Bauausschuss wird sich in der kommenden Woche erneut mit dem Bebauungsplan GM 20-2 befassen. Und damit mit der Verkehrssituation an der Kreuzung Klein Kienitzer Straße/B96/ Kienitzer Straße. Für den 3. März hat Bürgermeister Klaus Rocher ( FDP) gar zu einer Einwohnerversammlung eingeladen. Gut 12.000 Fahrzeuge nutzen die Kienitzer Straße täglich. Das hatten die Rangsdorfer 2018 gezählt, inzwischen dürfte die Zahl noch größer sein. Dabei gibt es von 7 bis 8.30 Uhr und am Nachmittag im Feierabendverkehr mehr Stop and Go als fließenden Verkehr. Für die Anwohner der Kienitzer Straße und der Seitenstraßen – etwa der Winterfeldallee oder der West- und Ostgotenallee – ist dann häufig nicht einmal mehr das Einordnen in den Verkehr möglich. Es fließt schlicht nichts mehr.

Entwicklung noch nicht am Ende

Und das Verkehrsaufkommen wird weiter zunehmen. Die Einwohnerzahlen im Speckgürtel weisen weiterhin steil nach oben, lassen dabei alle Prognosen hinter sich. Auch die Rangsdorfer Entwicklung ist bei Weitem noch nicht an ihrem Ende angelangt. So plant und baut die Immobiliengesellschaft Terraplan Wohneinheiten in großer Zahl. Zwischen 500 und 750 Einheiten sollen es am Ende werden, wenn alles fertig ist. Macht bei vorsichtiger Schätzung zwischen 500 und 750, vermutlich eher weit mehr neue Einwohner. Und jeder Haushalt wird mindestens ein Fahrzeug mitbringen. Denn öffentlicher Nahverkehr ist kaum vorhanden. Wo Busse fahren, wären sie kaum in der Lage, die zunehmende ÖPNV-Nutzerzahl an ihr jeweiliges Ziel zu bringen.

Weiterer Verkehrszuwachs ist auch aus dem Gewerbegebiet Am Spitzberg/Theresenhof zu erwarten. Hier entsteht ein Logistikzentrum, dass zu einer geschätzten Zunahme von 50 bis 60 Lkw pro Stunde führen wird. Bei einer Fahrzeuglänge zwischen 16 und knapp 19 Metern eines normalen Lastzuges ergibt das eine Fahrzeugschlange von knapp einem Kilometer. Moderne Gigaliner aber haben inzwischen eine Fahrzeuglänge von über 25 Metern.

Gremien diskutieren seit Jahren

Seit Jahren diskutieren die kommunalen Gremien über die unbefriedigende Verkehrssituation für die Gemeinde. Derzeit ist eine Verbesserung der Situation kaum in Sicht. Zwar ist mit der Untertunnelung der Bahnstrecke ein Nadelöhr entfallen, die Kreuzung am Südring-Center aber hat sich längst zu einem neuen Staugrund entwickelt. Hartmut Rex, der als Parteiloser für die Linke im Gemeinderat sitzt, sieht die Verkehrspolitik in der Gemeinde mit großer Skepsis. „Nun liegt uns Gemeindevertretern seit gestern zwar endlich das Gutachten zur Leistungsfähigkeitsuntersuchung der B 96/Klein Kienitzer Straße/ Kienitzer Straße vor“, sagt Rex.

Doch er bezweifelt, ob die Gemeindevertreter das umfängliche Werk bis zum Termin gelesen und verstanden haben. So kurz vor der Sitzung mehr als 150 Seiten mit reichlich Fachbegriffen durchzusehen – das sei für ehrenamtliche Gemeindevertreter nicht zu schaffen. Rex hofft daher darauf, dass möglichst viele Rangsdorfer zur Einwohnerversammlung am 3. März kommen und sich dort für eine andere Lösung aussprechen. Er sieht nur eine mögliche Lösung: den vierspurigen Ausbau der Kienitzer Straße.

Von Udo Böhlefeld