Rangsdorf

In der Nacht zum Donnerstag entwendeten Unbekannte aus einem Pkw Bmw in Rangsdorf die zentrale Displayeinheit und beide LED-Scheinwerfer. Das Fahrzeug parkte zum Zeitpunkt der Tat vor einem Wohnhaus des Eigentümers in der Fritz-Reuter-Straße. Die Diebe verursachten einen Schaden in Höhe von ungefähr 10 000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren.

Von MAZonline