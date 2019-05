Rangsdorf

Auf der Kienitzer Straße in Rangsdorf ist am Mittwochnachmittag ein Traktor mit einem Pkw zusammengestoßen, anschließend flüchtete der Traktorfahrer. Der Traktor der Marke Deere war auf der Kienitzer Straße in Richtung B 96 unterwegs. Plötzlich geriet die Landmaschine auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen, der von einer 43-jährigen Rangsdorferin gefahren wurde. Als diese mit ihrem Wagen an den Fahrbahnrand fuhr um diue Straße frei zu machen, stieg der Fahrer des Traktors aus und rannte davon. Auch das laute Rufen der Rangsdorferin hielt ihn nicht von seiner Flucht ab. Sie konnte den Mann aber gut beschreiben, berichtete die Polizei. es handelt es sich um einen 25 bis 28 Jahre alten Mann, der ein südländisches Aussehen hatte. Er trug kurzes Haar, ein Basecap, sowie eine Latzhose und einen schwarzen Rucksack. Im Traktor ließ er einige Gegenstände des persönlichen Bedarfs liegen, die aber nicht zu einer Identifizierung führten. Auch der Halter des Traktors konnte keine Angaben dazu machen, wer mit dem Traktor unterwegs war. Der Traktor konnte an den Fahrbahnrand geschoben werden. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, der Sachschaden war eher gering. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Von MAZonline