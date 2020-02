Anträge zur Schulweg-Sicherheit im Bauausschuss

Rangsdorf

Die Politik ist aus den Ferien zurück und startet jetzt auch in Rangsdorf wieder durch. Die Sitzungsfolge beginnt am Dienstag mit dem Ausschuss für Bauen und Umwelt, der eine vollgepackte Tagesordnung hat.

Einwohnerversammlungen geplant

Dabei werden auch zwei Themen beraten, denen Anfang März Einwohnerversammlungen gewidmet werden. Es geht um den Ausbau Knotenpunkt B 96/Kienitzer Straße (3. März) sowie die Bebauungspläne für die Bücker-Werke und Nord-Süd-Verbinder/Bücker-Werke (4. März). Die Vorhaben sollen während der Veranstaltungen, die jeweils um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses beginnen, vorgestellt werden. Dabei soll auch auf bereits geäußerte Bedenken und Anregungen eingegangen werden. Am Ende besteht bei beiden Veranstaltungen die Gelegenheit, über die Vorhaben zu diskutieren.

Sicherheit auf den Schulwegen

Darüber hinaus war die Fraktion SPD/Grüne bereits im Vorfeld der Bauausschusssitzung sehr aktiv. Die Sicherheit der Schulkinder haben sie gleich in zwei Anträgen im Blick. Bei dem einen geht es um den Weg vom Bahnhof zum Schulzentrum am Fontaneweg, dort soll ein verkehrsberuhigter Bereich geschaffen werden. Damit soll Durchgangsverkehr am Fontaneplatz Richtung Fontaneweg verhindert werden. Zum anderen soll nach den Plänen der Fraktion der Radweg am Weidenweg und entlang der B 96 zwischen Rangsdorf und Groß Machnow beleuchtet werden.

Kunstrasenplatz gefordert

Zudem machen sich SPD und Grüne für einen Kunstrasenplatz in Groß Machnow stark. Dazu sollten Förderprogramm genutzt werden. Und da ist die Fraktion auch schon beim nächsten Thema: einem Fördermittelcoach. Dieser soll die Verwaltung wie auch dene Gemeinde-Haushalt entlasten, indem er Informationen zu Fördermitteln zusammenträgt und die erforderlichen Anträge stellt. Andere Gemeinden hätten mit einem derartigen Coach gute Erfahrungen gemacht.

Dauerbrenner Beleuchtung

Auch ein Rangsdorfer Dauerbrennerthema darf nicht fehlen: die Straßenbeleuchtung. Bauprogramme zur Enrneuerung und Verbesserung der Beleuchtung in den Bereichen An der Reiherbeize und Im Zeisignest sowie Meinhardstraße zwischen Großmachnower Straße und Wiesengrund werden in der Sitzung ab 19 Uhr behandelt.

Von MAZonline