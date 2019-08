Rangsdorf

Die Erleichterung über die vorzeitige Freigabe der B 96 in Rangsdorf ist am Freitagmorgen bei einigen Autofahrern einer gewissen Verwunderung gewichen, als ihnen noch einige Verkehrsbaken und Baustellenschilder begegneten.

Eine Autofahrerin schrieb auf Facebook kurz vor sieben Uhr, dass die Fahrbahn in Richtung Klein Kienitz weiterhin nicht befahrbar sei und ein Autofahrer fotografierte kurz nach acht Uhr einen mit Baken zugestellten Bereich. Ist die Fahrbahnerneuerung zwischen Dabendorf und dem Südring Center möglicherweise doch noch nicht abgeschlossen?

Warum sich noch Verkehrsbaken und Straßenschilder an der Baustelle befinden

Diese Aussage verneint Cornelia Mitschka vom Landesbetrieb Straßenwesen. „Die Bauarbeiten sind fertig und die Strecke ist freigegeben“, betonte sie am Freitag.

Dass sich vor Ort allerdings noch letzte Straßenschilder und Verkehrsbaken befänden, sei bei einer solch umfassenden Baumaßnahme wie auf der B 96 üblich.

Diese müssten die Mitarbeiter der Verkehrssicherung noch entfernen, sodass sämtliche Straßen auch wieder von den Autofahrern genutzt werden können. Wann das erfolgen soll, konnte Cornelia Mitschka nicht sagen.

Warum die Baumaßnahmen auf der B 96 eher beendet sind

Am Donnerstag hatte der Landesbetrieb Straßenwesen die Fahrbahnerneuerung auf der B 96 für beendet erklärt. Sie hatten am 22. Mai begonnen und zu erheblichen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr in und um Rangsdorf geführt.

Damit enden die Bauarbeiten vier Wochen früher als geplant. Als Begründung für die verkürzte Bauzeit nannte der Landesbetrieb Straßenwesen günstige Wetterbedingungen sowie gut aufeinander abgestimmte Abläufe der Baufirmen.

Von Fabian Lamster