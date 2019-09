Bürgermeisterwahl in Rangsdorf - Vorsitzende der Gemeindevertretung fassungslos über Aufruf zum Wahlboykott Die Bürgerinitiative Allianz für Rangsdorf hatte am Mittwoch dazu aufgerufen, die Stichwahl zu boykottieren. Ein Vorgehen, das die Vorsitzende der Gemeindevertretung wütend macht.

Melanie Eichhorst ist bereits seit 2003 Gemeindevertreterin in Rangsdorf und hat schon einige Wahlkämpfe erlebt, aber noch keinen in diesem Ausmaß wie in diesem Jahr. Quelle: Christian Zielke