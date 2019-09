Kostenlos bis 07:08 Uhr Fraktion SPD/Grüne legt neuen Plan für Großmachnower Allee vor Die Pläne für die Bauarbeiten in der Großmachnower Allee haben in der Rangsdorfer Gemeindevertretung für Diskussionen gesorgt. Darum hat die Fraktion SPD/Grüne weitere Änderungsvorschläge für die bevorzugte Bauvariante erarbeitet.

Dass am Straßenbelag der Großmachnower Allee etwas passieren muss, ist in Rangsdorf unstrittig. Das Kopfsteinpflaster mache durch den gesteigerten Verkehr so einigen Bewohnern zu schaffen, wie im August deutlich wurde. Quelle: Fabian Lamster