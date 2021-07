Rangsdorf

Einen kulturellen Leckerbissen der Extraklasse servierte der Rangsdorfer Kulturverein am Wochenende in der Scheune am Dorfanger. Erstaunlich, dass ein paar Plätze frei blieben, doch sicher der Urlaubszeit und nicht dem aus Süddeutschland angereisten Gast geschuldet. Schauspieler Jürgen Skambraks legte sein musikalisch-komödiantisches Ich auf die Bühne und begeisterte die Zuschauer mit seiner freien, fantasievollen und ausgereiften Interpretation von Joseph von Eichendorffs Novelle des „Taugenichts“.

Die Reise eines amtsmüden Angestellten im Jahr 1821

Umgehend gelang es dem Mimen, der auch Musiker und Regisseur ist und seit 2020 die Studiobühne Bayreuth leitet, das Publikum ins Jahr 1821 auf die fiktive Reise eines amtsmüden kleinen Angestellten im damaligen Danzig mitzunehmen. Der ist zwischen Aktenbergen, kalten Füßen und Verpflichtungen gegenüber seiner Familie eingeklemmt in Monotonie und Pedanterie und träumt von Freiheit, Liebe, fremden, sonnigen Landen und unkonventionellen Möglichkeiten gesellschaftlichen Aufstiegs.

Am Ende findet er das Glück der Familie

So lässt der „Schreibtischtäter“ mit seiner Feder einen armen Taugenichts erstehen, der von seinem Dorf bis nach Rom wandert, die Liebe findet, Haus, Garten und gesellschaftlichen Status erreicht und glücklich mit seinen drei Kindern lebt. Hier schließt sich der Kreis, der kleine Angestellte an seinem Schreibtisch bekommt wieder Bodenhaftung, denn die Familie mit den drei Kindern gibt es für ihn real.

Jürgen Skambraks schlüpft als „Taugenichts“ mit Gitarre singend, tanzend, erzählend und mit minimalistischem Beiwerk als Solist unter eine grandiose Gesichtsmaske, die einst einem französischen Schauspieler zugedacht war. Lange hing das gute Stück, ein „Harlekin“ im Stil des italienischen Theaters vom 16. bis 18. Jahrhundert, an seiner Wand, bevor ihm die Idee kam, sie für den „Taugenichts“ zu verwenden.

Jürgen Skambraks nimmt man die zahlreichen Verwandlungen ab. Quelle: Andrea von Fournier

Die Verwandlung des trübsinnigen Angestellten zum lebenslustigen Taugenichts gelingt spielend und Skambraks bringt den Rangsdorfern Adel und Volk, Natur und Landschaft, zarte Liebesknospen auf köstlich überhöhte Weise dar. Die amüsierten sich köstlich und sparten nicht mit Beifall, der auch nach Spielschluss persönlich an den Schauspieler gebracht wurde. Dass Skambraks den Weg in die Kulturscheune fand, ist dem Kölner Pfarrer i.R. Burkhart Demberg zu verdanken, der seit Jahren Urlaubsvertretung in der Rangsdorfer Kirche macht. Beide eint die Liebe zum Schauspiel und eine Freundschaft seit fast zwei Jahrzehnten. Demberg befand, dass der „Taugenichts“ gut auf die Rangsdorfer Theaterbretter passt, was 2020 ausfallen musste und nun nachgeholt wurde.

Wolfgang Buck, Chef des Kulturvereins, war von Skambraks Spiel begeistert und hofft inständig, dass die kommenden Highlights im „Kultursommer“, vor allem drei verschiedene „Buntspecht“-Inszenierungen, nicht durch neuerliche Corona-Beschränkungen beschnitten werden.

Die aktuelle Programm findet sich unter www.kulturverein-rangsdorf.de

Von Andrea von Fournier