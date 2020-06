An der Wolgaster Straße kaum noch lebenswert

Rangsdorf

Im Rangsdorfer Wohngebiet zwischen Walther-Rathenau-Straße und der Wolgaster Straße nehmen die Beschwerden zu. Nachdem die MAZ bereits über ein seit 17 Jahren dort abgestelltes Fahrzeug berichtete, klagen Mieter nun über die Verwahrlosung der Grünanlagen.

Kaum noch lebenswert

Heike M. wohnt seit 12 Jahren in einem der Häuser, die ursprünglich von der Berliner Wohnungsbaugesellschaft Gewobag errichtet wurden. „Seit fünf Jahren“, so die Mieterin, „ist es hier alles heruntergekommen, so dass es kaum noch lebenswert ist.“ Zum Beweis für ihr Urteil zeigt sie aus dem Fenster auf Grünanlagen, die zumindest in diesem Jahr noch keinen Gärtner oder Hausmeisterservice gesehen haben. Überall zwischen den Häusern in der Wolgaster Straße 1 bis 6 ist entweder der Rasen verbrannt oder er wuchert so hoch, dass Kleinkinder dort Versteck spielen könnten. Jenseits asphaltierter oder mit Steinen ausgelegter Wege nimmt sich allmählich die Natur ihr Recht zurück. Bis zu 1,5 Meter hoch wuchert das Unkraut, das als einzelne Pflanze kaum bestimmbar ist. An anderen Stellen sind von Bewohnern angelegte Blumenbeete eingeebnet worden, ohne dort etwas Neues zu pflanzen.

Undurchsichtige Verhältnisse

Die Wohnhäuser, die von der Gewobag errichtet wurden, wurden im November 2013 an eine „ Wolgaster Straße 1-6 Grundstücks GmbH“ verkauft. Die Gesellschaft, die ebenfalls im November 2013 gegründet wurde, befindet sich wiederum im Besitz der Grandcity Property Ltd. in Larnaka auf der Mittelmeerinsel Zypern. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gelang es der MAZ, Kontakt zur Berliner Niederlassung der Hausverwaltungstochter von Grand City Property aufzunehmen. Eine Antwort auf die Anfrage hinsichtlich des vor sich hinrostenden Pkw an der Ecke Walther-Rathenau-Straße/Binzer Allee wie zu den Grünanlagen an der Wolgaster Straße stand bei Redaktionsschluss noch aus.

Von Udo Böhlefeld