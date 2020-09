Rangsdorf bald ohne Haushaltssperre

Rangsdorf

In Rangsdorf scheint ein Ende der Haushaltssperre in Sicht. Nachdem Bürgermeister Klaus Rocher ( FDP) dem Wirtschafts- und Finanzausschuss am Dienstagabend Eckpunkte für einen zweiten Nachtragshaushalt vorgelegt hatte, erklärten die Ausschussmitglieder ohne Gegenstimmen, den Nachtragshaushalt aufzustellen, um so der Haushaltssperre zu entkommen.

„Das ist keine schöne Sache, die wir hier jetzt machen. Die Alternative ist aber: Wir behalten die Haushaltssperre bis zum Jahresende“, leitete Bürgermeister Rocher den ersten Aufschlag für den zweiten Nachtragshaushalt der Gemeinde Rangsdorf ein. Ein prognostiziertes Minus von mehr als einer Million Euro an Steuereinnahmen hatten Bürgermeister und Kämmerin schon im Mai dazu veranlasst, als eine der ersten Kommunen im Landkreis die Haushaltssperre zu verhängen. „Keinen finanziellen Spielraum“ sah der Bürgermeister mehr für die Gemeinde, da nahezu alle erwarteten Einnahmen bereits verplant waren.

Nicht alle Steuerausfälle werden erstattet

Zwar hatte die Landesregierung schon früh Ausgleichszahlungen für die Gemeinden zugesagt. Lange aber war unklar, in welcher Höhe die bei den Kommunen ankommen. Das gilt bis heute. Bürgermeister Rocher: „Nach dem derzeitigen Stand wird die Gemeinde insbesondere bei der Gewerbesteuer nicht alle Steuerausfälle in diesem Jahr erstattet bekommen.“ Das liege an dem angewendeten Maßstab zur Berechnung der Ausfälle. Rocher weiter: „Deshalb kann die Haushaltsperre nur über einen Nachtragshaushalt aufgehoben werden.“

Für diesen Nachtragshaushalt legte der Bürgermeister dem Finanzausschuss nun Einsparpotenziale vor. Mit die größten Posten liegen dabei im Bereich Personal in der Verwaltung. Rund 200.000 Euro können dem Bürgermeister zufolge dort eingespart werden, weil es bereits „zu erheblichen Personalausfällen gekommen ist“, so Rocher. Die Erneuerung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung wurde komplett gestrichen. Ebenfalls auf der Streichliste stehen der Ausbau der Winterfeldallee, der Bau des Radweges zum Friedhof Klein Kienitz, eine weitere Brücke über den Schustergraben, der Umbau sowie die Erweiterung der Schulspeisung in der Grundschule Rangsdorf und wieder einmal auch der Bau des Radweges nach Dahlewitz. Doch der steht in der Nachbargemeinde Blankenfelde-Mahlow ja ebenfalls noch in den Sternen.

Von Udo Böhlefeld