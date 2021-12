Rangsdorf berät: Wie kann Gemeinde den Vandalismus beenden?

Rangsdorf

Rangsdorf will dem Vandalismus in der Gemeinde Einhalt gebieten. Sowohl im Sozial- als auch im Bauausschuss haben die Kommunalpolitiker vergangene Woche beraten, welche Maßnahmen sie dafür ergreifen könnten. Das Problem: Vor allem an den Wochenenden werden einige Punkte in der Gemeinde zu Treffpunkten für Jugendliche, die dort immer öfter nicht nur Müll hinterlassen, sondern teuren Schaden verursachen.

Zuletzt war vor allem das Erich-Dückert-Sportforum von Vandalismus betroffen. „Das Thema hat zugenommen“, sagte Bürgermeister Klaus Rocher (FDP) im Sozialausschuss. „Es gab früher schon solche Probleme, aber inzwischen nimmt das Formen an, die richtig Geld kosten.“ Neben Müll und Resten von Lagerfeuern auf der Sportanlage würden vor allem Glasscherben den Gemeindemitarbeitern zu schaffen machen. Immer wieder seien diese über die Laufbahn oder in der Sprunggrube verteilt. „Es scheint, als würden die Randalierer die Glasscherben noch extra klein machen“, sagte Rocher.

Die Flächen seien dadurch schwer zu reinigen – und den Sand in der Sprunggrube auszutauschen teuer. Im nächsten Frühjahr vor Schulsportbeginn soll der oberste Bodenbelag auf der Laufbahn, das Tennenmaterial, gewechselt werden, bereits im Sommer musste der Sand in den Weitsprunggruben wegen vieler Scherben ausgetauscht werden. Die Verletzungsgefahr für Sporttreibende sei derzeit hoch, so der Bürgermeister im Sozialausschuss. Im Moment hat die Gemeinde deswegen auch das Großfeld und die Laufbahn gesperrt. Auch die Rangsdorfer Schulen und Vereine können somit den Platz jetzt nicht mehr nutzen.

Weil sich immer wieder Glasscherben in der Weitsprunggrube des Erich-Dückert-Sportforums befinden, hat die Gemeinde das Gelände vorerst für den Publikumsverkehr gesperrt - allerdings können Jugendlich den niedrigen Zaun wohl auch einfach übersteigen. Quelle: Lisa Neugebauer

Rangsdorfer CDU fordert Kameraüberwachung am Bahnhof

Auch der Rangsdorfer Bahnhof ist immer wieder Angriffspunkt von Vandalismus: Eingeschlagene oder ganz zerstörte Scheiben, Graffiti auf fast allen Glasscheiben und Betonwänden sowie rumliegende Glasflaschen und Müll können Fahrgäste so gut wie jeden Tag sehen. Wie die CDU-Fraktion in einem Antrag formuliert, komme zum Vandalismus hinzu ein „größer werdendes Unsicherheitsgefühl“ der Rangsdorfer aufgrund von Gruppen jüngerer Menschen, die sich – vor allem am Wochenende – insbesondere auf dem westlichen Bahnhofsvorplatz oder in den Wartehäuschen auf den Bahnsteigen aufhalten. Diese seien „laut oder verbal übergriffig“ oder würden sich „gefühlt bedrohlich benehmen.“

Graffiti und kaputte Scheiben: Der Rangsdorfer Bahnhof ist regelmäßig von Vandalismus betroffen. Quelle: Lisa Neugebauer

Die CDU-Fraktion hat daher im Bauausschuss vorgeschlagen, den Bahnhof mit einer „lückenlosen Überwachung“ auszustatten, also Kameras anzubringen, um den Platz weniger attraktiv zu machen. Die Kameras sollen die Treppen, die beiden Bahnhofsvorplätze sowie die Unterführung und die Bahnsteige filmen. Das gewonnene Videomaterial soll auch zur Verfolgung von Straftaten genutzt werden.

Ein Bild vom Vandalismus am Bahnhof. Quelle: Lisa Neugebauer

Die Scheiben werden kaputt geschlagen. Quelle: Lisa Neugebauer

Kann ein Wachschutz gegen Vandalismus in Rangsdorf helfen?

Ob eine Videoüberwachung rechtlich überhaupt von der Gemeinde umgesetzt werden kann, soll die Verwaltung nun prüfen. Die Kameras wären in den Augen vieler Ausschussmitglieder aber ohnehin nur eine kurzfristige Maßnahme. Langfristig sieht unter anderem die CDU-Fraktion nur eine Lösung: „Wir brauchen wieder Polizei im Ort“, so Andreas Muschinsky (CDU). Wenn ortsunkundige Polizisten erst von außerhalb kommen müssten, wie es gerade der Fall sei, werde man dem Problem nicht Herr.

Doch eine Polizeistation im Ort ist derzeit nicht angedacht. Bürgermeister Klaus Rocher (FDP) brachte daher einen Wachschutz ins Gespräch, der in der Gemeinde patrouilliert. „Nur mit dem Schließen von Anlagen und dem Wachschutz ändern wir nicht“, so Peter Wetzel (Die Linke). „Dann verlagern wir die Probleme nur und zäunen künftig alles ein.“ Ein größeres Alternativangebot für Jugendliche schaffen, über Sozialarbeiter die Jugendlichen ansprechen und da, wo es nötig ist, Polizei einsetzen – diese Maßnahmen, da sind sich so gut wie alle einig, wären optimal. Doch weil sich das vor allem kurzfristig wohl nicht umsetzen lässt, wollen die Ausschüsse in den kommenden Sitzungen weiter über andere Lösungsmöglichkeiten diskutieren.

Von Lisa Neugebauer