Rangsdorf beschließt Haushalt für 2022

Rangsdorf

Die Rangsdorfer Gemeindevertreter haben in ihrer Sitzung am Dienstagabend den Haushalt für das Jahr 2022 beschlossen. Dieses Zahlenwerk ist Voraussetzung für fast alle Entscheidungen im Rathaus und für die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker: Der Haushalt legt fest, für was die Gemeinde Geld ausgeben kann und welche Projekte umgesetzt werden können.

Rangsdorf plant, in diesem Jahr gut 25 Millionen Euro auszugeben. Ein großer Teil davon fällt auf laufende Kosten, doch vor allem in zwei Bauprojekte will die Gemeinde investieren: Zum einen ist die Erweiterung des derzeitigen Hortgebäudes an der Clara-Zetkin-Straße geplant, zum anderen will Rangsdorf eine neue Sporthalle an das derzeitige Oberschulgebäude an der Großmachnower Straße anbauen. Um beide Vorhaben umsetzten zu können, sieht die Gemeinde eine Kreditaufnahme in Höhe von fast fünf Millionen Euro vor.

Gemeinde kann freiwillige Aufgaben in Angriff nehmen

Laut Bürgermeister Klaus Rocher (FDP) stehe die Gemeinde finanziell besser da, als erwartet. 2021 sei Geld übrig geblieben, was unter anderem damit zu tun habe, dass Steuereinnahmen nicht so stark eingebrochen seien wie erwartet, so der Bürgermeister in den vergangenen Haushaltsverhandlungen. „Die Logistikbranche hat ohnehin nicht so gelitten und die Verlust-Geschäfte scheinen vorbei zu sein“, so Rocher Mitte Dezember im Sozialausschuss. „Dadurch können wir einige freiwillige Aufgaben umsetzen.“

Bei der finalen Abstimmung am Dienstag äußerte Gemeindevertreter Stephan Wilhelm (SPD) dennoch Kritik: Bei der Sporthalle für die jetzige Oberschule habe die Verwaltung zuerst mit zu geringen Kostenannahmen gerechnet. „Da müssen wir bei späteren Planungen realistischer rangehen“, so Wilhelm. Zudem bemängelte er, dass Bauprojekte nicht genug vorausschauend geplant würden: Der aus Modulen errichtete Hort-Bau an der an der Großmachnower Straße etwa werde nun voraussichtlich nachträglich aufgestockt. „Ich wünschte mir, dass Bauprojekte strategischer entschieden werden können“, so Wilhelm. „Es braucht ein bisschen mehr Präzession und Vorausdenken.“

Von Lisa Neugebauer