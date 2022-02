Rangsdorf

Mit einer ökumenischen Andacht haben etwa 30 Rangsdorfer am Montag vor der Kirche der Gemeinde den Corona-Toten gedacht. Mit der Aktion wolle die Kirche sich für einen Zusammenhalt in der Gesellschaft aussprechen und ein Gesprächsangebot schaffen, sagt Pfarrerin Susanne Seehaus. „Wir sind für alle offen, egal ob man gegen die Corona-Maßnahmen ist oder nicht.“

Die Andacht fand im Rahmen der Kampagne „Liebe tut der Seele gut – Hass schadet der Seele“ statt, mit der Kirchen der Region gemeinsam ein Statement gegen Radikalisierung, Verschwörungstheorien und Menschenverachtung setzen wollen. In der vergangenen Woche veranstalte die Kirchengemeinde Blankenfelde eine ähnliche Aktion.

Rangsdorfer Pfarrerin: „Corona zerrt an den Nerven“

Pfarrerin Seehaus ging in ihrer Predigt vor allem auf die Spaltung der Gesellschaft ein, der die Kirche entgegenstehen wolle. „Corona zerrt an den Nerven, Hass kommt auf“, sagte sie. Doch die Pandemie könne man nur zusammen bewältigen, auch wenn es verschiedene Perspektiven darauf gebe. „Wir sind gemeinsam in diesen Zeiten unterwegs, lassen Sie uns, so gut es geht, zusammenhalten“, gab sie den Rangsdorfern mit auf den Weg. Zehn Kerzen stellte sie für die zehn an Corona verstorbenen Rangsdorfer auf, eine elfte außerdem stellvertretend für alle anderen Opfer.

Rangsdorfer Holger Huntz, der zur Andacht gekommen war, hofft, dass sich an den kommenden Montagen noch mehr Menschen den Demonstranten, die jede Woche durch die Gemeinde ziehen, entgegenstellen. „Ich bin für eine demokratische Gesellschaft und für ein friedliches Miteinander“, sagte er. Daher wolle er Gesicht zeigen und den Demonstranten klar machen, dass nicht jeder so denke wie sie.

Ungeimpfte fühlen sich von Gesellschaft ausgeschlossen

Mit „Buh“-Rufen und Schimpfwörtern fuhr ein Radfahrer an der Kirche vorbei, wohl auf den Weg zum Rathaus, wo sich auch diesen Montag etwa 150 Demonstranten, darunter viele Familien, versammelten. Er könne nicht verstehen, warum der Bürgermeister mit ihnen nicht spreche, sagte einer von ihnen, der seinen Namen nicht veröffentlichen will.

Er sei regelmäßig bei den Aktionen dabei, weil er die Corona-Beschränkungen für überzogen halte und sich in seiner Freiheit beschränkt fühle. Er stehe dem Impfstoff skeptisch gegenüber und sei daher nicht geimpft. „Ungeimpfte werden aber aus dem Leben ausgegrenzt“, sagte er. Er könne inzwischen so gut wie nichts mehr machen, außer montags seinen Unmut zu zeigen. „Hier kann ich mich mit Leuten treffen, die die gleiche Meinung haben und man kann sich austauschen und Tipps geben“, sagte er. Er wolle auch kommenden Montag wieder protestieren.

Von lin