Neben vielen anderen Tagesordnungspunkten hatten die Gemeindevertreter am Dienstagabend über die neue Baumschutzsatzung für Rangsdorf zu befinden. Nach gut zwei Jahren ist die neue Satzung nun beschlossen.

Langfristige Planung

Rund zwei Jahre dauerte die Auseinandersetzung um die neue Regelwerk an. Selbst in der Gemeindevertretung am Dienstag, in der ansonsten nur wenig Diskussionsstoff war, wurde nochmals über die neue Satzung gestritten. Andreas Muschinsky ( CDU) griff dabei eine nicht ganz neue Forderung auf, als es um Ersatzpflanzungen für zu fällende Bäume ging. „Wer verantwortungsvoll mit dem Baumbestand auf seinem Grundstück umgeht, der plant langfristig“, sagte Muschinsky. „Dementsprechend möchte ich sicherstellen, dass Rangsdorfer, die heute auf ihrem Grund neue Bäume pflanzen und die vielleicht in zehn Jahren einen alten oder kranken Baum fällen müssen, nicht doppelt und dreifach zu Ersatzpflanzungen gezwungen werden.“ Sein Wunsch, das im Ermessensspielraum der Gemeinde unterzubringen, fand Gehör. Wie sich das konkret in Zukunft gestaltet, blieb aber offen und wird sicher noch einige Ausschüsse beschäftigen. Man könne ja eine Art Baumkataster anlegen, eine Anzeigemöglichkeit für Neupflanzungen oder ähnliches – hier blieben Gemeindevertretung wie auch Verwaltung erst einmal noch vage.

Ausgleichsfonds und Förderprogramm

Schon der Bauausschuss hatte über einen Maßnahmenkatalog im Zusammenhang mit den Festlegungen zum Baumschutz beraten und letztlich über die einzelnen Maßnahmen auch einzeln abgestimmt. Entsprechend verfuhr die Gemeindevertretung. Keine Mehrheit bekam Bürgermeister Klaus Rocher ( FDP), als es darum ging, dass das Laub der Straßenbäume künftig durch die Gemeinde entsorgt wird. Hausbesitzer müssen das auch künftig mit erledigen. Ohne Schwierigkeiten passierte ein Ausgleichsfonds das Votum, in den Zahlungen von Grundstücksbesitzern fließen, die keine Ersatzpflanzung vornehmen können. Ein Förderprogramm soll aufgelegt werden, das Baumpflanzungen auf privatem Grund finanziell fördert. Und die Gemeinde soll Grundstücke für Ausgleichspflanzungen ausweisen.

Eine Stimme fehlt

Mit der Abstimmung im Gemeinderat ging nun ein Disput zu Ende, der über zwei Jahre währte. Noch im März hatte Oliver Scharfenberg eine „nachhaltige Verjüngung des Baumbestandes statt sinnloser Verschärfung der Baumschutzsatzung“ gefordert. Inzwischen, mit Datum vom 30. April, hatte Scharfenberg Bürgermeister Rocher mitgeteilt, dass er nicht mehr Mitglied der Fraktion der Rangsdorfer sei. So fehlte seine Stimme in der wohl letzten Debatte um die Baumschutzsatzung in Rangsdorf.

