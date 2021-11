Rangsdorf

Wer sich über die Situation des Rangsdorfer und des Machnower Sees informieren will, hat dazu am Dienstag, den 16. November, um 19 Uhr Gelegenheit. Dann veranstaltet die Gemeinde eine Einwohnerversammlung im großen Saal des Seehotels.

Zunächst soll die Studie zur Verbesserung des ökologischen und chemischen Zustandes des Rangsdorfer Sees und des Kanalsystems Klein Venedig präsentiert werden. Im Anschluss wird über die Machbarkeitsstudie für Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen und hydrologischen Bedingungen des Machnower Sees informiert. Danach soll es Zeit für Diskussion geben.

Gemeinde will Fördergelder für Sanierung der Seen nutzen

Ende November 2019 wurde der Gemeinde Rangsdorf eine Zuwendung des Landes Brandenburg in Höhe von 99.000 Euro für den Rangsdorfer See und rund 95.000 Euro für den Machnower See bewilligt, um diese zu untersuchen. Die Forschungsarbeiten wurden im Mai 2020 beauftragt. Auf Basis der Untersuchungsergebnisse sollen konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet werden, die der Sanierung beider Seen dienen. Die Ergebnisse sind eine notwendige Voraussetzung, um die Fördermittel zu erhalten.

Von Lisa Neugebauer