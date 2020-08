Rangsdorf will Jugendarbeit mit Konzept

Rangsdorf

Schwerpunktmäßig mit Jugendthemen befasste sich der Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Rangsdorf in dieser Woche. Über gleich vier Tagesordnungspunkte beriet der Ausschuss, darunter auch ein generelles Konzept für die Jugendarbeit in Rangsdorf und die Zukunft des Jugendclubs Joker am Pramsdorfer Weg.

Ergebnisse erst 2021

So viel war schnell klar: Kaum ein Thema war da ohne das andere zu denken. Über allem schwebt dabei die Aufgabe, die Jugendarbeit in Rangsdorf generell zu denken. Mit letzterem wurde Michael Völker vom BIUF e.V. zu Jahresbeginn in Potsdam beauftragt. Im Ausschuss stellte er jetzt den Stand der Dinge vor. So wurden die Voraussetzungen für die Zielgruppe in der Gemeinde festgestellt und Ziele für die weitere Arbeit formuliert. Frühestens 2021 wird mit Ergebnissen zu rechnen sein.

Übergreifendes Konzept notwendig

Dass ein übergreifendes Konzept für die Jugendarbeit in der Gemeinde nötig ist, beweist sich nahezu jeden Abend, meist irgendwo zwischen Bahnhof und Rangsdorfer See. Eine Informationsvorlage der Verwaltung gab Aufschluss über Aufenthaltsorte Jugendlicher in Rangsdorf. Der meistbesuchte Ort von Jugendlichen ab etwa 15 Jahren ist das Strandbad Rangsdorf. Hinzu kommen Kiessee, die Bank und der Platz vor dem Rathaus unter dem Büro des Bürgermeisters und weitere Treffpunkte. Der Jugendclub Joker sei für diese Gruppe nicht interessant, hieß es weiter. Wie man mit ihnen aber nun Jugendarbeit machen will, dass soll im weiteren Prozess zur Jugendarbeit in Rangsdorf geklärt werden.

Gebäude gibt nicht mehr viel her

Das Gleiche gilt dann auch für den Jugendclub Joker, der zu Beginn des Jahres eine Umfrage unter seinen Besuchern gemacht hatte, um zu erfragen, was sich die Besucherinnen und Besucher wünschen.

Das Gebäude des Jugendclubs Joker in Rangsdorf ist in einem schlechten Zustand. Quelle: Christian Zielke

Neben einer Ergänzung der Außenanlagen um Fußball und Basketball-Möglichkeiten gehört dazu auch ein Umbau des Saales im Jugendclub. Ob Umbauten oder andere Investitionen in das Haus überhaupt noch lohnen, wollen die Gemeindevertreter durch einen Ortstermin in nächster Zeit ergründen. „Das Gebäude gibt nicht mehr so viel her“, sagte Karl-Heinz John (Die Rangsdorfer). Auch dazu gab es keine Entscheidung, sie wird wohl auch erst fallen, wenn das Konzept von Sozialarbeiter Michael Müller vorliegt.

