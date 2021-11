Rangsdorf will Klimamanager einstellen

Rangsdorf

Ein Klimamanager soll für Rangsdorf in naher Zukunft ein Konzept für mehr Umweltschutz in der Gemeinde erstellen. Das haben die Gemeindevertreter am Dienstagabend in ihrer Sitzung beschlossen. Laut dem Beschluss, den die Fraktion aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen eingebracht hatte, soll die Gemeinde einen Klimamanager oder eine Klimamanagerin einstellen, der oder die ein Klimaschutzkonzept und ein Energiesparmodell für Rangsdorf erstellt. Da es derzeit noch Fördermittel vom Bund für die Schaffung der Stelle gibt, soll der Bürgermeister laut Beschluss die Stelle noch im Jahr 2021 beantragen.

Bürgermeister warnt vor finanziellen Auswirkungen

Bürgermeister Klaus Rocher (FDP) zeigte sich in der Gemeindevertretersitzung nicht begeistert von dem Antrag. Zum einen gab er zu bedenken, dass Klimamanager schwer zu finden seien: „Zossen hat die Stelle ausgeschrieben und kriegt keinen“, so Rocher. Zum anderen kündigte er an, im Haushalt ohnehin Verschiedenes unterzubringen, was mit Klimaschutz zu tun habe.

Die Stelle des Klimamanagers koste Geld, dass die Gemeindevertreter dann auch bereit sein müssten bereitzustellen, so der Bürgermeister. Im Zweifel müssten diese dann auf andere Dinge, die bisher als freiwillige Aufgaben im Haushalt 2022 angedacht werden sollen, verzichten, sollten sie für den Antrag stimmen, gab er vor der Abstimmung zu bedenken. Generell warnte Rocher vor „erheblich zusätzlichem personellem und finanziellem Aufwand“ durch die Forderungen des Beschlusses.

Gemeinde soll Vorbild in Sachen Klimaschutz sein

SPD und Grüne hatten den Antrag bereits in der Gemeindevertretungssitzung im September eingebracht, er wurde da aber noch einmal in die Ausschüsse verwiesen, obwohl Claire-Luise Heydick (Bündnis 90/Die Grünen) zur Dringlichkeit mahnte: „Es ist wichtig so schnell wie möglich auf allen Ebenen Maßnahmen zu ergreifen“, sagte sie vor den Gemeindevertretern. „Wir müssen als Gemeinde auch unserer Vorbildfunktion gegenüber der Bürger nachkommen.“

Der Klimaschutzmanager soll sich vor allem ansehen, wo die Gemeinde selbst umwelt- und klimafreundlicher agieren kann: Recycling-Papier in der Verwaltung, Elektrofahrzeuge für die Außendienstmitarbeiter oder Solaranlagen auf den Dächern der öffentlichen Gebäude seien nur einige Punkte, wo man ansetzen könne, so Heydick. Ein Klimaschutzmanager, der all das bedenken soll, könne in ihren Augen für eine Entlastung der Verwaltung sorgen. „Mit einem Manager könnte man schauen, wo man wirklich was einsparen kann“, so die Gemeindevertreterin bereits im September.

Knappes Ergebnis für den Klimamanager in Rangsdorf

Die Reaktionen auf den Antrag waren im Herbst gespalten und auch nachdem der Antrag eine Runde in den Ausschüssen gedreht hatte, konnten sich die Gemeindevertreter am Dienstagabend nicht einigen: Während die einen es sinnvoller fänden, das Klimaschutzkonzept auszuschreiben ohne dafür einen Manager einzustellen, plädierten andere dafür, dass die Stelle zweigeteilt ist und sich gleichzeitig um Fördergeldanträge für mehrere Bereiche kümmert.

Schlussendlich stimmte gerade einmal knapp die Hälfte der Gemeindevertreter für den Beschluss, der mit zehn Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und neun Enthaltungen angenommen wurde. Bei der namentlichen Abstimmung zeigte sich parteipolitisch jedoch ein klares Bild: SPD, Grüne, CDU und die Fraktion aus Allianz für Rangsdorf und Unser Rangsdorf stimmten für den Antrag, FDP, Die Rangsdorfer und AfD enthielten sich, die einzige Nein-Stimme kam von der AfD. Die Linke war sich uneinig.

Von Lisa Neugebauer