Rangsdorf

Einen „Schildbürgerstreich“ vermutet der SPD-Gemeindevertreter Mirko Sänger in Rangsdorf. Ein Jugendpavillon auf dem Bahnhofsvorplatz, erstmals Ende des Jahres 2019 in den Gremien der Gemeinde andiskutiert, ist auf absehbare Zeit nicht in Sicht.

Runde 15000 Euro hatte Bürgermeister Klaus Rocher (FDP) Anfang 2020 im Gemeindeetat ausgemacht, die zur Finanzierung von Mitfahrbänken in der Gemeinde sowie einem Jugendpavillon auf der westlichen Bahnhofsseite reichen sollten. Ein erstes Angebot, von der Verwaltung der Gemeinde eingeholt, sah denn auch Kosten von knapp 10 000 Euro vor.

Rangsdorfer gingen auf die Barrikaden

Zwischenzeitlich aber gingen Anwohner vom Fontaneweg und der nahen Goethestraße auf die Barrikaden. Nächtliche Ausschweifungen zumeist zugereister Jugendlicher machten den Anwohnern Angst. Sie berichteten von schlaflosen Nächten, Partys mit lauter Musik und nächtlichem Klingeln an der Haustür bis hin zu massiven Drohungen. Die Stimmung für einen Pavillon am Rangsdorfer Bahnhof wurde zusehends schlechter.

Fast auf den Tag genau ein Jahr später diskutierte der Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales in dieser Woche erneut über den Pavillon. Dabei beschrieb der Bürgermeister die vorgesehene Lage am Bahnhof als ungünstig. Weil mitten durch den künftigen Pavillon der gemeinsame Geh- und Radweg verlaufe. Das habe zwangsläufig zur Folge, dass man keinen vorkonfektionierten Pavillon dort bauen könnte, so Bürgermeister Rocher.

Bahnhofsvorplatz Rangsdorf wohl vom Tisch

Unterschiedliche Pavillon-Modelle, die dem Muster der benachbarten Fahrradabstellanlage folgen oder sich in diese Umgebung einfügen, bezifferte der Bürgermeister auf gut und gerne 100 000 Euro. Dass sich so der Preis für den Jugendtreffpunkt verzehnfachen soll, verschlug so manch einem der Ausschussmitglieder die Sprache.

So gut wie vom Tisch scheint nach der Ausschussberatung nun der Standort am Bahnhofsvorplatz. Stattdessen soll der Bürgermeister nun die Verwirklichung des Pavillons im nahen Wald verfolgen. In Form eines Holzpavillons, so wie er bereits zu Beginn der Diskussion Ende 2019 aussehen sollte. Der Jugendbeirat der Gemeinde akzeptierte – nur geschehen soll endlich etwas.

Von Udo Böhlefeld