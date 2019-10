Rangsdorfer Chor dreht mit Axel Prahl

Rangsdorf/Groß Schulzendorf

Ein gutes Jahr mussten die vier Frauen warten, dann konnten sie sich endlich das Ergebnis eines launigen, aber arbeitsreichen Wochenendes zur Primetime im Fernsehen ansehen. Im Heimatfilm „Gloria, die schönste Kuh meiner Schwester“ spielten die Chordamen Ina Leder (74), Kerstin Frenzel (55), Ramona Freytag (43) und Barbara Markwardt (70) aus Rangsdorf neben Dagmar Manzel und Axel Prahl mit.

Komplikationen um Kuh und Hof

Die Handlung des Films ist schnell erzählt: Die beiden Tatort-Kommissare Dagmar Manzel und Axel Prahl besitzen als Geschwisterpaar einen gemeinsamen Bauernhof. Dabei hat Manzel als Bäuerin Jutta den Hof bis zum heutigen Tag alleine geführt. Und solange ihre preisgekrönte Kuh Gloria jeden Wettbewerb gewinnt, funktioniert es auch finanziell irgendwie. Bis Axel Prahl in der Rolle ihres Bruders Thomas plötzlich auftaucht, um seinen Anspruch auf das halbe Erbe anzumelden. Klar, dass die weitere Handlung um Kuh Gloria und Hof in Brandenburg zu Komplikationen führt. Das allerdings sei an dieser Stelle versprochen: Am Ende wird alles gut.

Ina Lederer, Kerstin Frenzel, Ramona Freytag, Barbara Markwardt Quelle: Udo Böhlefeld

Drehort Groß Schulzendorf

Ingo Rasper schrieb und inszenierte die in Brandenburg spielende Komödie, gedreht wurde in Potsdam, der Märkischen Schweiz – und in Groß Schulzendorf. Man kann Ina Leder, Kerstin Frenzel, Ramona Freytag und Barabara Markwardt heute noch die Aufregung anmerken, die sie beim Dreh im Frühsommer 2018 verspürt haben müssen. Das fing an mit einem Termin, bei dem die vier Rangsdorferinnen Kleidung und Auftreten vorführen sollten. „Später mussten wir dann auch unserer Liedermappe mitbringen und vorsingen“, berichtet Ramona Freytag, wie es zur Liedauswahl kam. „Frühlingswind (geht durch die Gärten)“ und die irische Weise „Möge die Straße“ wurden so auserkoren.

Fast familiär

In den Pausen war es am Set „fast familiär“, berichten die Chordamen übereinstimmend. „ Axel Prahl hat viel erzählt“, sagt Kerstin Frenzel. Die Pausen habe man zur privaten Unterhaltung genutzt. „Und natürlich“ haben sie gefragt, „ob man ein gemeinsames Foto machen darf“, fügt Barbara Markwardt hinzu. So entsteht ein Erinnerungsfoto mit Axel Prahl, Chorleiter Matthias Deblitz und dem Vereinsvorsitzenden des Chors Frank Frenzel vor einem Scheunentor in Groß Schulzendorf. Aber natürlich ging es an den zwei Drehtagen nicht um das private Vergnügen, im Vordergrund stand die Arbeit am Film. „Da kam dann auch schonmal die Mahnung von der Regie, „die Chordamen da hinten bitte etwas leiser““, erzählt Ramona Freytag lachend. Und trotz der insgesamt zwei Drehtage, von denen der Sonntag mit seinen vielen gedrehten Szenen der hektischere war, „war das sehr schön alles und hat viel Spaß gemacht“. Auch als die Frauen hinter einem fahrenden Auto herlaufen müssen, einer Szene, die fünf bis sechs mal gedreht werden musste, ehe die Regie zufrieden war? „Ja, auch da, es hat einfach Spaß gemacht.“ Offensichtlich auch den Filmemachern, denn eigentlich war der Rangsdorfer Chor nur für zwei Filmszenen vorgesehen. Spontan wurde bei den Dreharbeiten entschieden, eine weitere hinzuzufügen.

Einstimmige Antwort

Text mussten die Rangsdorferinnen nicht lernen, das Drehbuch gab nur das Thema vor, über dass sie sich unterhalten sollten. Und überhaupt, während „die arme Kuh immer hin- und hergefahren wurde, wurden wir auch noch fürstlich und rund um die Uhr bekocht“, seufzt Ina Leder. Statisten-Gage gab es am Ende auch noch, die hat gegen Spendenquittung der Verein bekommen. Und wenn es nun Anfragen für weitere Filme gibt, sind die Frauen dann dabei? „Auf jeden Fall immer wieder“, ist die einstimmige Antwort.

Der Film „Gloria, die schönste Kuh meiner Schwester“ ist noch bis zum 27. Dezember 2019 in der ARD Mediathek verfügbar.

Von Udo Böhlefeld