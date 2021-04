Rangsdorf

Fast unbemerkt, wie so vieles in Zeiten der Pandemie, hat ein Schwergewicht der deutschen Filmbearbeitungs- und Restaurationsbranche den Besitzer gewechselt. Der Rangsdorfer Jens Theo Müller veräußerte aus Altersgründen sein 1998 in Berlin im Kreuzberger Engelbecken-Hof gegründetes Unternehmen „PostFactory“, das mit „TeleFactory“ auch einen Standort nahe der Babelsberger Filmstudios betreibt, an den Schweizer Unternehmer Richard Grell. Ein glücklicher Umstand, denn die Angebote der Unternehmen ergänzen sich perfekt, und Grell ist ein absoluter Brancheninsider.

Müller bleibt zunächst noch beratend tätig

Bisher ist er Inhaber der Firmen cinegrell gmbh und cinegrell postproduction gmbh in Zürich. Aus der PostFactory GmbH wird die „Cinegrell PostFactory GmbH“. Die neue Cinegrell Berlin GmbH wurde als Holding für die PostFactory und die zukünftigen Aktivitäten der Cinegrell Gruppe konzipiert, als Geschäftsführer Hendrik Teltau eingesetzt. Jens Theo Müller wird sich nicht sofort dem Rosenschneiden in seinem Rangsdorfer Garten widmen. Um einen reibungslosen Übergang und den Generationenwechsel zu gewährleisten, wird er der Firma noch eine Zeit lang als Berater für die Kundenbetreuung und Projektentwicklung zur Verfügung stehen.

Der Rangsdorfer Jens Theo Müller übernahm mit seiner mittlerweile verkauften Firma die Post Production für "Tom Clancy's Gnadenlos". Quelle: Andrea von Fournier

„An die Arbeit beim letzten Film werde ich noch lange denken“, sagt Jens Theo Müller: Die Paramount-Produktion „Without Remorse“ (ohne Gnade) des bekannten Regisseurs Stefano Sollima, die auf einer Romanvorlage von Tom Clancys Roman „Gnadenlos“ (1993) basiert. Mit Michael B. Jordan in der Hauptrolle wurde der Action-Thriller 2019 in Babelsberg und Washington gedreht. Die Filmbearbeitung während der Corona-Zeit war ein großer Coup, der alle Mitstreiter vor ungeahnte Herausforderungen stellte.

Spannende Realisierung unter Corona-Bedingungen

Das Studio Babelsberg stellte an TeleFactory Babelsberg eine Anfrage zur Übernahme der Schnittarbeiten. Die Cutter wünschten sich jedoch einen Arbeitsplatz in Berlin. Glücklicherweise konnte TeleFactory das mit der Tochterfirma PostFactory GmbH in Kreuzberg unkompliziert einrichten. Das Editorial startete im Oktober 2019 parallel zu den Dreharbeiten in Berlin-Kreuzberg und sollte ab 2020 in Rom, am Wohnort des Regisseurs, fertig gestellt werden. Doch dann kam Corona und alles anders.

Hier wurde an der Post Production des Actionthrillers "Tom Clancy's Gnadenlos" gearbeitet: Arbeitsplatz in der Uckermark. Quelle: PostFactory

Als die Arbeiten nach dem Jahreswechsel 2019/20 in Italien wieder aufgenommen wurden, verhängte die Regierung den ersten Lockdown. Lead-Cutter Matthew Newman schaffte es mit einem der letzten Flüge nach Berlin zurück, die restliche Editorial-Crew flog Hals über Kopf nach Hollywood und begab sich in häusliche Quarantäne. Kurz herrschte Ratlosigkeit, dann wurde beschlossen, den Film in Berlin zu beenden. Die Produktionsdaten wurden von Backups aus den USA zurück zur PostFactory synchronisiert. Ein wichtiger Schnittplatz wanderte in die Uckermark, weil der Cutter mit seiner Familie während des Lockdowns dort wohnte.

Herausforderung: Internet in Brandenburg

Damit offenbarte sich frühzeitig ein Problem, das zahlreiche Menschen fortan auf vielen Gebieten erreichte: die mangelhafte Internetanbindung in Brandenburg. Zudem beeinträchtigten die Zoom-Sessions der Kinder für das Homeschooling die schmale Bandbreite. So musste als erstes die Bandbreite soweit wie möglich erweitert werden, dann konnte gemäß der Sicherheitsvorgaben von Paramount die Netzinfrastruktur neu aufgebaut werden. Letztendlich gelang es in weniger als einer Woche, den Arbeitsplatz in der Uckermark so anzubinden, dass ein paralleles Remote-Editing möglich war. Eine Art Silicon Valley in der Uckermark entstand temporär.

Zusammenarbeit quer über den Globus

Der Regisseur war via VPN-Netzwerkverbindung zugeschaltet und konnte Fortschritt und Ergebnisse live verfolgen. Neues Material wurde zur PostFactory nach Berlin überspielt und dann vom Schnitt-Assistenten aus Los Angeles mit der Uckermark abgeglichen. Mit Ende des Lockdowns konnte das Projekt wieder bei der PostFactory in Berlin-Kreuzberg nahtlos fortgeführt werden, wo die Internetanbindung weniger Probleme bereitete. “Evercast-Streaming“ ermöglichte Paramount, am Schnitt teilzunehmen und Abnahmen und Besprechungen durchzuführen. Besondere Anforderungen stellte die Tonmischung. Letztendlich konnten die Tonstudios von Technicolor in Los Angeles, das Screening in Rom und in der PostFactory synchron bespielt werden. Gut einen Monat später war auch der Ton fertig. Nachdem in Hollywood Titel und Abspänne hinzugefügt worden waren, wurde im hauseigenen Kino in Kreuzberg der fertige Film abgenommen.

Aufregendes Projekt für alle

Von dem Gemeinschaftswerk in der Mark, in Berlin, Rom und Hollywood zeigte sich auch Produzent und Oscar-Preisträger Akiva Goldsman in einem Interview mit dem News-Magazin „Collider“ beeindruckt. Da die Pandemie noch immer nicht im Zaum ist, musste auf einen glamourösen Kinostart von „Without Remorse“ verzichtet werden. Stattdessen wird der spektakuläre Film ab 30. April bei Amazon zu sehen sein.

Die gewonnenen Erfahrungen im Remote-Editing haben Jens Theo Müller und seine Mitarbeiter für weitere Projekte nutzen können, beispielsweise für das ZDF, das inzwischen Redakteure ins Homeoffice schickte oder für ein „Terra X“-Projekt der Story House Productions. Jens Theo Müllers Puls stieg jedenfalls noch lange, wenn er an die Wochen und Monate der „Without Remorse“-Bearbeitung dachte.

Von Andrea von Fournier