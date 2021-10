Rangsdorf

Der GCR Rangsdorf, der Verein für Gesang und Karneval, vermisst seine bunte Party inzwischen schmerzlich. Während andere Karnevalisten gerade einmal im Februar 2021 nicht feiern konnten, musste der GCR bereits zweimal aussetzten: 2020, weil der Festsaal im Seehotel renoviert wurde, und 2021 aufgrund von Corona. „Noch sieht es ganz gut aus, dass es dieses Mal klappt“, sagt der Vereinsvorsitzende und Elferratspräsident Frank Frenzel. „Hoffen wir das Beste für 2022.“

Die Tanz- und Gesangsgruppen des Vereins üben schon lange für einen Auftritt. Sogar während der Lockdowns versammelten sich die Mitglieder jeder vor seinem Laptop oder Computer, um gemeinsam über Videoanrufe zu trainieren. „Aber das ist natürlich nicht das Gleiche“, sagt Frenzel.

Rangsdorfer Karnevalsverein GCR bedankt sich für die Spende aus der Pfandbon-Aktion beim Edeka. Quelle: Lisa Neugebauer

2222,22 Euro für den Rangsdorfer Karnevalsverein

Umso mehr freute sich der Vorsitzende, dass es am Donnerstag eine Gelegenheit für einen kleinen Auftritt gab: Wer gegen 17 Uhr beim Edeka-Markt in Rangsdorf einkaufen war, konnte gleich noch einen Tanz der Karnevals-Garde erleben, die sich mit der Einlage für die Spenden bedankte, die die Betreiber Patricia und Marcell Franeck dem Verein überreichten. 2222,22 Euro kamen in den vergangenen rund eineinhalb Jahren zusammen, in denen Edeka-Kunden ihre Pfandzettel in die Spendenbox neben dem Automaten steckten. Also fast 2222,22 Euro, verrät Patricia Franeck. „Wir haben die Summe auf diese schöne karnevalistische Zahl aufgerundet.“

Mit dem Geld will der GCR die Kostüme, die Technik, die Dekoration und das Material für ihre Karnevalsveranstaltung finanzieren. Geplant ist diese für den 26. Februar, der Kinderkarneval für den Tag darauf. Tickets gibt es voraussichtlich ab Jahresende unter anderem im Seehotel und dem Tourismusbüro im Rathaus.

