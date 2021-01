Rangsdorf

Für Vereine ist es momentan schwierig, mit den Mitgliedern in Kontakt zu bleiben, sie weiter „bei der Stange“ zu halten für die Zeit „danach“. Kulturvereine (KV), die einen Teil ihrer Finanzierung über den Kartenerlös von Veranstaltungen realisieren, sind dabei fast chancenlos. Dass die Ehrenamtler Wege aus diesem Dilemma suchen und Mitgliedern und Freunden Angebote zur Überbrückung offerieren, Kultur nach Hause bringen, beweist dieser Tage der KV Rangsdorf.

Die Mitstreiter um Vorsitzenden Wolfgang Buck wollten Ende Januar ihr Jahresprogramm eröffnen. In der Dorfkirche war die traditionelle Gedenkveranstaltung anlässlich der Befreiung des KZ Ausschwitz am 27. Januar 1945 und der Wannseekonferenz am 20. Januar 1941, auf der die Vernichtung der Juden beschlossen wurde, organisiert. Eike Mewes, der diese Veranstaltung immer plant und seit Jahren mit großem Engagement tiefgründige Recherchen zu begleitenden historischen oder gesellschaftlichen Themen vornimmt und vorträgt, wollte diesmal zur „Flucht“ als zentralem Thema der menschlichen Geschichte sprechen. Der frühere Radiomoderator Siegfried Fiedler hätte das Gedicht „Todesfuge“ von Paul Celan rezitiert. Außerdem waren die Organisatoren des Abends erfreut, das Trio „Silja” mit der passenden Klezmer-Musik als verbindendem Element und Rahmen im Programm begrüßen zu können.

Not macht erfinderisch

Als feststand, dass es Ende Januar keine Live-Kulturveranstaltungen geben würde, überlegten Wolfgang Buck, Detlef Schlüpen und Eike Mewes, wie man diesen Abend zu den Mitgliedern bringen könnte. “Es war eine Blitzidee, die Texte per Mail zu verschicken.“, so der Vorsitzende. Als man zusammensaß, überlegte man, wie viel schöner es wäre, die Beiträge zu hören, statt zu lesen. Das rief unbedingt Thomas Witt auf den Plan, der im Verein für alle technischen Realisierungen verantwortlich ist. Als der Stab beschloss, Audiodateien mit den gelesenen Vorträgen zu verschicken, war der Wunsch greifbar, die Veranstaltung auch als solche aufzunehmen und Videos zu verschicken. “Das hat sich einfach so hochgeschaukelt, war aber wirklich reizvoll”, so Wolfgang Buck begeistert. Allein die technische Umsetzung klappte nicht so schnell. Also wurde das Machbare umgesetzt: Um Thomas Witts Aufnahmetechnik versammelten sich die Akteure, lasen Begrüßung, Einleitung, Vortrag und Gedicht. Drei Klezmer-Titel auf YouTube von “Silja” wurden per Link in eine Mail eingefügt. “Als meine Internetverbindung stabiler funktionierte, habe ich die Audiodateien verschickt”, so Buck.

Durchweg positive Resonanz

Etwa 50 Adressaten kamen zunächst in den Verteiler. Detlef Schlüpen verfügt über eine noch größere “Kulturgemeinde”, die nach Schaffung technischer Voraussetzungen bei ähnlichen Vorhaben mitbedacht werden könnte. Ein halbes Dutzend Rückmeldungen, durchweg positive, gibt es auf die Veranstaltung per Mail. “Corona bringt einen auf Ideen!”, sagt der Vorsitzende und kann sich nach technischer Aufrüstung Videodateien oder einen eigenen YouTube-Kanal vorstellen.

Von Andrea von Fournier