Rangsdorf

Kann eine Verkehrsinsel die Probleme im Rangsdorfer Ortsteil Klein Kienitz lösen? Diese Idee wollen jedenfalls die Kommunalpolitiker demnächst im Bauausschuss diskutieren – zur Freude von Ortsvorsteher Hans-Jürgen Beyrow. Er setzt sich schon seit Jahren dafür ein, den Verkehr im Rangsdorfer Ortsteil zu reduzieren – bisher jedoch ohne Erfolg.

Lärm und rasende Autos belasten Rangsdorfer Ortsteil

Das größte Problem sind die Lkw, die auf die Kienitzer Dorfstraße ausweichen, wenn auf der nahegelegenen Autobahn Stau ist. Zuletzt sei es zwar durch Corona und das Ende der Baustelle etwas weniger Verkehr, sagt Beyrow, doch Navigationsgeräte würden Fahrer weiterhin durch Klein Kienitz schicken, statt über die eigentliche Ausweichstrecke. „Für die Anwohnenden ist das eine starke Belastung“, sagt der Ortsvorsteher. Er forderte daher bereits ein Durchfahrverbot für Lkw.

Hans-Jürgen Beyrow, Ortsvorsteher von Rangsdorfs Ortsteil Klein Kienitz. Quelle: Lisa Neugebauer

Dazu komme, dass viele Pkw das Ortseingangsschild viel zu schnell passieren. Die gerade und glatt geteerte Kienitzer Dorfstraße, die vom Südring-Center nach Klein Kienitz führt, lädt viele scheinbar dazu ein, mit Höchstgeschwindigkeiten in den Ort zu fahren oder schon weit vor dem Ortsausgangsschild zu beschleunigen.

Aus diesem Grund hatte Beyrow gefordert, für die Ortsdurchfahrt Tempo 30 durchzusetzen. „Davon hätte das ganze Dorf profitiert“, sagt er. Doch ein kürzlich fertiggestelltes Verkehrsgutachten ergab: Der Straßenlärm überschreitet die Grenzwerte nicht, daher kann Tempo 30 nicht angeordnet werden.

Verkehrsinsel soll Problem in Klein Kienitz lösen

Nun haben der Ortsvorsteher und die Rangsdorfer CDU eine neue Idee: Kurz hinter dem Ortseingangsschild, dort, wo der Radweg ohnehin die Straße kreuzt, soll eine Verkehrsinsel entstehen, um die die Fahrbahn einen Schlenker machen muss. So würden die Autos abgebremst und könnten nicht so schnell in den Ort fahren. „Das würde dann auch den Krach reduzieren, den die Wohnhäuser am Ortseingang am meisten zu spüren bekommen“, sagt Beyrow. Radfahrende sollen die Insel unkompliziert überqueren können.

„Die Rangsdorfer CDU hält die Ortssituation der Straße für problematisch“, heißt es in einer Pressemitteilung der Ortsgruppe. Bei der Entwicklung der Gemeinde müssten „die Ortsteile mit einbezogen werden, dürfen nicht vernachlässigt werden“, so die CDU.

Klein Kienitz sei ein Ort, der immer mehr an Beliebtheit gewinne, in dem sich in den letzten Jahren viele Familien angesiedelt hätten. Doch nicht nur die Kienitzer, sondern auch Radfahrer, Wanderer und Nordic-Walking- Gruppen aus dem Nachbarort Rangsdorf wüssten die Atmosphäre des Ortes „sehr zu schätzen“, so die CDU-Ortsgruppe.

Rangsdorfer Ausschuss wird beraten

„Es könnte dort also sehr idyllisch sein, doch der Ort leidet stark unter einem hohen Lkw-Aufkommen und zusätzlich unter dem Umleitungsverkehr bei Störungen auf der Autobahn“, so die CDU. „Rasante Pkw-Fahrer, große Brummis fahren häufig mit mehr als 50 Stundenkilometer durch die Ortschaft, zu viel für den Ort.“

Weil alle Versuche, die Situation zu bessern, bisher gescheitert seien, hat die CDU das Thema nun in Form einer Verkehrsinsel in die politischen Gremien eingebracht. Der Bauausschuss wird sich damit befassen.

Eine Verkehrsinsel wie diese am Anfang der Kienitzer Dorfstraße – nur breiter, damit die Autos wirklich abbremsen – wünscht sich Rangsdorf Ortsteil Klein Kienitz. Quelle: Lisa Neugebauer

Ortsvorsteher Beyrow spricht Verkehrs-Thema immer wieder an

Simone Götsche, Leiterin des Bauamts der Gemeinde, teilte auf MAZ-Anfrage mit: „In mehreren Einwohnerfragestunden der Gemeindevertretung hat Herr Beyrow als Ortsvorsteher beharrlich auf die Verkehrsprobleme in Klein Kienitz hingewiesen. Die verschiedenen verkehrstechnischen Möglichkeiten müssen nun abgewogen werden, um die Belastung möglichst effektiv zu reduzieren.“

Ob es schließlich die Verkehrsinsel wird, die nach Schätzungen des Ortsvorstehers die Gemeinde mehrere Hunderttausend Euro kosten würde, wird also diskutiert. Beyrow jedenfalls hofft, dass zumindest die Planungskosten von rund 40.000 Euro bereits in diesem oder dem kommenden Jahr im Haushalt verankert werden.

Von Lisa Neugebauer