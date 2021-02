Rangsdorf

Der erste Mieter ist noch nicht eingezogen, da meldet Panattoni, Projektentwickler im Panattoni-Park in Rangsdorf, schon den nächsten Vermarktungserfolg. Das Startup-Unternehmen Hive-Logistics bezieht voraussichtlich im März knapp 7500 Quadratmeter des Gewerbeparks.

Verdopplung in drei Monaten

Hive-Logostics ist ein junges, dynamisch wachsendes Unternehmen, das Logistikdienstleistungen und Lagersoftware für Onlinehändler anbietet. Das Startup mit Sitz in Berlin wurde im vergangenen Jahr gegründet und bietet seinerseits vor allem jungen Gründern von Online-Shops im sogenannten „Direct to Consumer“ (D2C)-Markt eine leistungsfähige Logistik-Infrastruktur.

Die D2C-Vermarktungsstrategie lässt mögliche Zwischenhändler außen vor und liefert produzierte Waren direkt an den Endkunden. Laut Hive soll der D2C-Markt im Jahr 2025 einen Umsatz von 240 Milliarden Euro in Europa erreichen. Hive konnte seinen Kundenstamm bereits im vergangenen Jahr sukzessive ausbauen und rechnet in den nächsten drei Monaten mit einer Verdopplung.

Übergabe im März

Hive übernimmt die komplette Lager- und Logistikdienstleistung für seine Kunden und bezieht dafür zunächst eine Gesamtfläche von 7.372 Quadratmetern, bestehend aus Hallen-, Büro- und sonstigen Flächen sowie PKW- Stellplätze. Panattoni hat damit nach der GEFCO Deutschland GmbH einen weiteren Logistik-Dienstleister für das Gewerbegebiet zwischen Theresenhof und Klein Kienitz gefunden. Fred-Markus Bohne, Managing Partner bei Panattoni: „Wir freuen uns, dass wir Hive sehr kurzfristig die benötigten Flächen zur weiteren Expansion zur Verfügung stellen können. Wir wünschen dem jungen Unternehmen einen weiteren guten Weg und hoffen, dass sich das Team im Panattoni Park Berlin Süd zu Hause fühlen wird.“

Der Panattoni Park Berlin Süd ist auf einer Grundstücksfläche so groß wie etwa 40 Fußballfelder die größte spekulativ errichtete Immobilie von Panattoni in Deutschland. Die Übergabe an den Mieter Hive erfolgt im März 2021. „Im Panattoni Park Berlin Süd werden wir ein neues Fulfillment Center aufbauen, um unseren Kundenstamm auszubauen und für noch mehr Onlinehändler die Logistik übernehmen zu können“, kommentiert Oskar Ziegler, Co-Founder & Managing Director der Hive Logistics GmbH. „Für unsere E-Commerce-Logistik besteht ein erheblicher Bedarf an Fachkräften. Deshalb freuen wir uns, mit unserer Ansiedlung neue Arbeitsplätze zu schaffen.“

Von Udo Böhlefeld