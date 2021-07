Rangsdorf

Die Arbeiten an der Badestelle am Rangsdorfer See machen Fortschritte: Zwischen Seebadhotel und dem Gelände des Lido haben die Betreiber des Lido inzwischen den lange umstrittenen Zaun errichtet. Im Zusammenhang mit dem Bau des Zaunes hat die Dorenburg-GmbH einen alten Plattenweg freigelegt, der mehrere Jahre vom Sand verschüttet war.

Der Rangsdorfer Seniorenbeirat war durch Rangsdorfer Bürger auf die Existenz des alten Plattenweges aufmerksam gemacht worden. Der ehemalige Fußweg zwischen dem Parkplatz am Rangsdorfer See und dem Seehotel Berlin-Rangsdorf war seit Jahren vom Sand verschüttet und so für Rollator- oder Rollstuhlnutzer nicht nutzbar. Im Herbst vergangenen Jahres hatte sich der Seniorenbeirat deshalb mit diesen Informationen an Bürgermeister Klaus Rocher (FDP) gewandt und darum gebeten, den alten Plattenweg wieder herzustellen. Die älteren Mitbürger sollten wieder ohne Hindernis zum See kommen können.

Als die Lido-Betreiber vor wenigen Tagen den inzwischen von der Gemeinde und dem Bauamt in Luckenwalde genehmigten Zaun errichteten, prüften sie auch den Untergrund der Sandpiste zwischen Lido und dem Seehotel. Dabei stießen sie auf einen Weg aus breiten Gehwegplatten, der seit vielen Jahren durch natürliche Umstände stark versandet war. „Wir haben dann auf den Wunsch der Senioren reagiert und umgehend eine praktikable Lösung gefunden“, beschreibt Lars Lehmann die Entscheidung, den Weg freizulegen. „Einen halben Meter Sand, Schutt und Müll haben wir dabei abgetragen, das alles muss sich über Jahre hier gesammelt haben.“

Menschen mit Gehhilfen kommen besser ans Ufer

Der so freigelegte Plattenweg ermöglicht nun auch Menschen mit Gehhilfen, den Rangsdorfer See zu erreichen. Marina Mertins, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Seniorenbeirats, bezeichnet das als deutliche Verbesserung. „Zwar müssen noch ein paar Platten neu gelegt werden. Aber es ist trotzdem ein gutes Ergebnis für alle gehbehinderten Besucher.“ Lars Lehmann sagte: „Das haben wir gerne gemacht“. Und er versprach, im September an der Sitzung des Seniorenbeirats teilzunehmen, um über weitere seniorengerechte Verbesserungen zu diskutieren.

Von Udo Böhlefeld