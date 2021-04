Rangsdorf

Vermutlich am Wochenende 26./27. März haben unbekannte Täter das Schloss der Wehranlage am Rangsdorfer See aufgebrochen und das Wehr geöffnet. Mehrere Tage lang sind größere Wassermengen aus dem See abgeflossen.

Erst fünf Tage später, am 30. März, sei aufmerksamen Anwohnern das um 15 cm geöffnete Wehr aufgefallen, berichtet Heiko Tesch vom Wasser- und Bodenverband „Dahme-Notte“. Der See, der ohnehin die letzten drei Jahre lang nicht seinen normalen Pegelstand erreicht hat, hat so noch einmal Wasser verloren. „Durch die böswillige Tat ist der Wasserstand um fünf cm gefallen“, sagt Heiko Tesch.

Um das Wehr zu öffnen, mussten die Täter nicht nur das Schloss aufbrechen, auch eine Schutzkappe am Stellmechanismus wurde abgerissen. Tesch: „Der oder die Täter mussten schon einigen Aufwand betreiben, um das Wehr zu öffnen. Das geht nicht mal eben im Vorbeigehen.“ Allerdings sei durch den ohnehin niedrigen Wasserstand auch kein nachvollziehbarer Grund zu erkennen, dass jemand das Wehr geöffnet hat. „Bei dem Wasserstand kann sich niemand nasse Füße geholt haben“, sagt er.

Nachdem der Anwohner den Verband informiert hat, ist das Wehr unverzüglich geschlossen worden. Um künftige Manipulationen zu verhindern, wurden bauliche Änderungen vorgenommen. Der Verband erstattete Anzeige gegen Unbekannt.

Von Udo Böhlefeld