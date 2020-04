100 neue Gäste beherbergt Ulrike Hildebrandt seit Kurzem. Klein, wild und angemietet von einem Züchter in Frankfurt (Oder) sind die Mauerbienen, die in einem kleinen grauen Kästchen und in einem Bündel getrockneter Rohrstängel leben. Auf Pollensuche streifen sie eifrig durch den Garten der Rangsdorferin. Manchmal fliegen sie noch ein ganzes Stückchen weiter.