Rangsdorf

Die Gemeinde Rangsdorf bittet alle Eltern von Kindern, die die Kita Spatzennest besuchen, die Kinder ab sofort zu Hause zu betreuen. Grund sind zwei Corona-Fälle, je einer in beiden Häusern der Kita. Das Gesundheitsamt hat eine Quarantäne für neun Erzieher und Erzieherinnen der Kita angeordnet.

In der Kita „Spatzennest“ sind aufgrund positiver Fälle bei zwei zu betreuenden Kindern vom Gesundheitsamt Quarantäneanordnungen ausgesprochen worden. Die Fälle sind unabhängig voneinander jeweils in einer Gruppe im „Kleinen Haus“ sowie in einer Gruppe im „Großen Haus“ aufgetreten. Wegen der beiden Vorkommnisse hat das Gesundheitsamt Quarantänemaßnahmen für die Beschäftigten angeordnet. Insgesamt neun Erzieher müssen sich in Quarantäne begeben, darüber hinaus sind weitere fünf Erzieherinnen aus anderen Gründen nicht im Dienst. In der Kita Spatzennest fehlen deshalb ab dem kommenden Montag insgesamt 14 Erzieher. „Eine Betreuung aller Kinder ist unter diesen Umständen nicht realisierbar“, so Bürgermeister Klaus Rocher (FDP).

Wie der Bürgermeister berichtet, hätten Eltern gefordert, die Kita komplett zu schließen. „Eine solche Entscheidung steht aber nur dem Gesundheitsamt des Landkreises zu“, so Rocher. Eltern, die gar keine andere Betreuungsmöglichkeit für ihr Kind haben, können es in die Kita bringen. Derzeit kontaktiert das Gesundheitsamt alle Eltern möglicherweise betroffener Kinder auf der Basis der von der Kindertagesstätte übermittelten Kontaktlisten. Falls erforderlich, wird eine Quarantäne sowie ein Corona-Test der jeweiligen Kontaktperson angeordnet.

Von Udo Böhlefeld