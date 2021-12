Rangsdorf

Unbekannte Täter haben am 22. Juli 2021 einer Rentnerin in einem Rangsdorfer Einkaufsmarkt die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Im Anschluss hoben sie an einem Geldautomaten mit der EC-Karte zweimal Geld ab. Die Polizei sucht mit jetzt veröffentlichten Fotos einer Überwachungskamera nach ihnen.

Ein Täter trug ein Basecap mit der Aufschrift PARIS. Quelle: Polizei

Das Basecap des Täters ist dunkelblau und hat auf der linken Seite die Aufschrift „PARIS“ und könnte vom Fußballclub „Paris Saint-Germain“ stammen. Insgesamt erbeutete der Täter einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag.

Der Betrugsfall spielte sich im Juli in Rangsdorf ab. Quelle: Polizei

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kann Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort der abgebildeten Person geben? Wer kann außerdem Hinweise zum Tathergang des unten aufgeführten Sachverhaltes machen? Beobachtungen und Hinweis bitte unter Telefon 03371/60 00 an die Polizeiinspektion Teltow-Fläming. Alternativ dazu kann auch das Hinweisformular im Internet genutzt werden. Sie finden es in den Online-Services des Bürgerportals unter www.polizei.brandenburg.de oder direkt unter polbb.eu/hinweis.

Von MAZonline