Abgeordneter empfiehlt Verbandsklage

Die Kreisverwaltung in Luckenwalde hat jetzt auf eine Anfrage des Kreistagsabgeordneten Oliver Scharfenberg geantwortet. Er hatte sich bereits im November mit Fragen zu Sofortmaßnahmen am Rangsdorfer See an die Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) gewandt.

„Eine sehr oberflächliche Antwort“, sagt Scharfenberg nun unzufrieden. Wie der See biologisch entschlammt werden könnte, blieb ungeklärt. „Ich werde dem Landkreis jetzt Unterlagen nachreichen, um eine fachlich fundierte Antwort zu bekommen.“

Kosten-Nutzen-Verhältnis steht in Frage

Scharfenberg hatte zudem zum s fortigen Fütterungsverbot für Wasservögel, Schilfschnitt, der Ansiedlung von Seerosen nachgefragt. Zusammengefasst sieht der Landkreis „zurzeit keine Notwendigkeit, Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes“ zu erreichen. Zwar erzielten alle von Scharfenberg und dem Verein zur Rettung des Sees genannten Maßnahmen „einen gewissen Effekt, die Nachhaltigkeit und damit das Kosten-Nutzen-Verhältnis, die Akzeptanz und die rechtliche Durchsetzbarkeit“ stünden aber insgesamt in Frage. Bevor man Maßnahmen zur Rettung ergreife, sei ein Nutzungskonzept notwendig. „Zu allererst muss sich die Gemeinde klar werden, was und wohin man mit dem Rangsdorfer See will“, antwortete die Landrätin.

Zögerliche Bewertung

Eher zögerlich beurteilte die Untere Naturschutzbehörde die vorgeschlagenen Maßnahmen. So sei die Wirkung eines Fütterverbots kaum spürbar. „Angesichts der Größe des Sees, der diffusen Einträge aus Landwirtschaft, Grundwasser und Luft, dem Eintrag aus Zuflüssen und durch den Kot der Rastvögel, der fischereilichen Bewirtschaftung und der Remineralisierungsprozesse aus dem Gewässergrund dürfte die Wildvogelfütterung nur einen geringen Einfluss haben.“ Der Rückschnitt von Schilf sei nicht genehmigungsfähig, weil Röhricht zur Bindung von Stickstoffen und zur Uferbefestigung beitrügen. Sie verhinderten das Einschlämmen von nährstoffhaltigen Schlämmen und sorgten für die Abgabe von Sauerstoff ins Wasser.

Verbandsklagerecht prüfen

Ob Komposthaufen in Seenähe sinnvoll wären, hatte Scharfenbert wissen wollen. Sie unterliegen laut Verwaltung einer Genehmigungspflicht. Ob es dazu Kontrollen gebe, blieb unbeantwortet. Scharfenberg will jetzt nachlegen. Dem Verein zur Rettung des Rangsdorfer Sees empfiehlt er, zu prüfen, ob das Verbandsklagerecht nicht ein Weg zum Erfolg sein könne. „Man muss ja die Klagen der Umwelthilfe beim Thema Diesel nicht mögen, aber wie erfolgreich die waren, wissen wir. Der Verein Rettung des Rangsdorfer Sees sollte seine rechtlichen Möglichkeiten prüfen. Manchmal braucht es etwas Druck, um in ein so wichtiges Thema wie den Rangsdorfer See Bewegung zu bringen.“

