Scharfenberg will Bürger zum Wachstum befragen

Rangsdorf

Der Gemeindevertreter Oliver Scharfenberg (Die Rangsdorfer) plädiert für eine verbindliche Bürgerbeteiligung bei aktuellen Weichenstellungen in der Gemeinde. In einer „Einladung zur Bürgerbefragung“ an alle Gemeindevertreter schreibt Scharfenberg: „Gerne möchte ich die Bürger über die zukünftige Entwicklung und das Tempo in unserem Ort entscheiden lassen. Ich halte es aber für sinnvoll, dass eine Initiative zur Bürgerbeteiligung eigentlich von der Gemeindevertretung ausgehen sollte.“

Infrastruktur erst ausbauen

Rangsdorf wachse wie die anderen Speckgürtel-Gemeinden immer weiter. Es fehle allerdings an der entsprechenden Infrastruktur: „Die Bürger fragen sich, wo sie in Zukunft zum Arzt gehen sollen, wo sie einkaufen und auf welchen Wegen sie aus Rangsdorf herauskommen sollen.“

Die Bebauung des Bücker-Geländes oder der Seebadallee würden für weiteren massiven Zuzug sorgen. Dabei seien die Bedingungen noch nicht einmal für die jetzt in Rangsdorf lebenden Menschen ausreichend. „Es gibt nicht überall Straßenbeleuchtung und Gehwege. Die Sporthallen- und Schulraumkapazitäten reichen nicht, und Kita-Plätze haben wir auch nicht genug“, sagt Scharfenberg. In dieser Situation sei es ein gutes Zeichen, die Einwohner zu befragen.

Parkhaus am Bahnhof?

„Soll der Nord-Süd-Verbinder zwischen Seebadallee und Pramsdorf gebaut werden? Soll eine mögliche S-Bahn-Trasse nach Zossen frei gehalten werden? Soll eine neue Oberschule auf das Bücker-Gelände oder auf ein Feld wie bei Netto? Soll das Bücker-Gelände mit Häusern bebaut werden oder soll lediglich der Bestand dort saniert werden?“ Das sind nur einige der Fragen, die Oliver Scharfenberg via Bürgerbefragung beantwortet haben möchte. Am Beispiel der S-Bahn sei gut zu sehen, was passiert, wenn man Projekte nicht zu Ende denke: „Kommt die S-Bahn nur bis Rangsdorf, müssen wir hier am Bahnhof noch ein Parkhaus bauen. Der Parkplatz reicht ja schon jetzt nicht mehr.“

Zurückhaltende Reaktionen

Auf welche Resonanz Scharfenbergs „Einladung zur Bürgerbefragung“ stößt, bleibt abzuwarten. In der eigenen Fraktion der „Die Rangsdorfer“ reagiert man nach dem Krach zwischen dem Fraktionsvorsitzenden Manuel Thormann und Oliver Scharfenberg wegen zu vieler Anfragen im Gemeinderat eher zurückhaltend. Zwar haben einige Gemeindevertreter vor der Kommunalwahl im letzten Jahr mehr Bürgerbeteiligung versprochen, aber die jetzigen Planungen haben in vielen Fällen bereits vor Jahren begonnen.

Scharfenberg hofft dennoch, dass es bis zur Gemeindevertreterversammlung in der nächsten Woche positive Reaktionen von Seiten der Gemeindevertreter gibt. Wenn nicht, könnte nach der brandenburgischen Kommunalverfassung auch ein Bürgerbegehren mit anschließendem Bürgerentscheid Antworten auf die Fragen Scharfenbergs geben. Zwar dürfen Bürgerbegehren nach dem Gesetz nicht in Bebauungspläne eingreifen, aber mit Hilfe von Standortfragen sei das durchaus zu umgehen, so Scharfenberg. Die dafür notwendigen rund 900 Unterschriften traut er sich zu.

Von Udo Böhlefeld