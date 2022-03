Rangsdorf

Hilflosigkeit und Ohnmacht - was für viele Menschen ein eindringliches Gefühl war, als im vergangenen Monat Russland die Ukraine überfiel, hat auch an der Seeschule Rangsdorf einiges in Bewegung versetzt. Aus dem Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit heraus entstand bei Schülerinnen und Schülern der dringende Wunsch, Farbe zu bekennen.

Das alte sowjetische „Stabsgebäude“, das ungenutzt am Eingang des Schulgeländes steht, wurde kurzerhand zur Leinwand umfunktioniert. Kinder aus den achten, neunten und zehnten Klassen legten sich mit Pinseln und Rollen ins Zeug, um das mit Graffiti übersäte Gebäude in den Farben der Ukraine zu streichen.

Frieden an erster Stelle

Noch ist der Kunstkurs der elften Klasse dabei, eine Friedensbotschaft zu entwerfen, die aufgesprüht werden soll. Denn wie Laura Staschen aus der zehnten Klasse sagt: „Auch wenn wir vielleicht nicht viel bewirken können, ist es uns wichtig zu zeigen, dass der Frieden für uns immer an erster Stelle steht.“

Gleichzeitig tagte die Versammlung aller Klassensprecherinnen und Klassensprecher und regte an, an zwei Tagen in der Woche, nämlich mittwochs und manchmal auch freitags, ein Treffen mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen auf dem Schulgelände zu veranstalten. Knapp 50 Jugendliche erklärten sich dazu bereit, nach Unterrichtsschluss länger zu bleiben, um mit den ukrainischen Gästen zu spielen, Sport zu treiben und zu reden.

Das ehemalige Torgebäude in Blau-Gelb. Quelle: Gema Ugena/privat

Zahl der ukrainischen Geflüchteten in Rangsdorf nicht bekannt

Einfach war der Anfang nicht für Ulrike Hildebrandt vom Verein Grenzenlos e.V. und Norbert Krüßmann, Lehrer an der Seeschule Rangsdorf, die in dem Fall zusammenarbeiten und die die Vernetzung der Aktivitäten zur Unterstützung Geflüchteter in der Gemeinde perspektivisch vorantreiben wollen. Dabei lag es nicht an mangelnder Unterstützung. Schwierig war eher, das Angebot über die Grenzen der Seeschule hinaus bekannt zu machen. Denn wieviele ukrainische Geflüchtete in Rangsdorf angekommen und wo sie untergebracht sind, ist nicht bekannt.

Am Mittwoch vergangener Woche warteten dennoch mehr als zwanzig Schülerinnen und Schüler auf die geflüchteten Kinder, um mit ihnen Ball, Frisbee und Verstecken zu spielen. Schnell waren alle Anfangsschwierigkeiten und Kommunikationsprobleme vergessen und mit Händen und Füßen, mit Piktogrammen und Google-Übersetzer ging es hoch her. Einen großen Teil zur gelungenen Verständigung trug auch Erika Voro bei, die mit ihren sehr guten Russischkenntnissen spontan zu der Veranstaltung dazu gestoßen war und souverän in beide Richtungen übersetzte.

Spendenfest in Rangsdorf geplant

Kinder, die durch Krieg und Flucht traumatisiert sind, können so ein wenig zum Leben zurückfinden und die Vermittlung der deutschen Sprache und Kultur kann spielerisch erfolgen. Auch die Kita der Seeschule ist gerne dabei und konnte bereits einen ersten kleinen Gast zum Spielen willkommen heißen.

Darüber hinaus plant die Seeschule, inklusive Internat und Kita, nun relativ kurzfristig ein Spendenfest am 30. April. Neben vielen Spielständen und einem umfangreichen Trödelmarkt wird ein Sponsorenlauf eine der Attraktionen sein. Die Schülerinnen und Schüler hoffen ebenso wie das Kollegium des ganzen Campus auf viele Gäste. Die gesamten Einkünfte dieser Veranstaltung sollen der Ukraine-Hilfe zugutekommen.

Hilfsbedürftigen Menschen in Rangsdorf Schutz und Hilfe anbieten

Loisa Rupprecht aus der achten Klasse meint dazu: „Als einzelne Schüler schaffen wir wenig, aber gemeinsam als Schule schaffen wir das.“ Und Nick Buder ergänzt: „Mit diesem Fest etwas Freude zu bereiten, ist das Mindeste, womit man helfen kann.“

Das ist viel Arbeit für die Schülerinnen und Schüler der Seeschule. Arbeit, die für einige von ihnen mitten in die Prüfungen und die Prüfungsvorbereitung fällt. Aber sie opfern ihre Freizeit gern, um zu helfen. Denn wer helfen kann, fühlt sich nicht so hilflos. „Wir als Schülerinnen sehen es als unsere moralische Pflicht, hilfsbedürftigen Menschen Schutz und unsere Hilfe anzubieten“, sagt dazu Schülersprecherin Mascha Hillnhagen, selbst gerade mitten in den Abitur-Vorbereitungen.

Raum zum gemeinsamen Spielen

Am ersten Mittwoch blieben viele Seeschüler länger als zugesagt und auch die Gäste fühlten sich wohl. Raum zum gemeinsamen Spielen soll es von nun an außerhalb der Ferien immer mittwochs, oft auch freitags von 14:15 bis mindestens 15:30 Uhr auf dem Gelände der Seeschule geben. Konkret sind bis zu den Osterferien Mittwoch, der 30. März, Freitag, der 1. April, Mittwoch, der 6. April, und Freitag, der 8. April, geplant. Eingeladen sind alle, die mitspielen wollen, ganz besonders natürlich die neuen Mitbürger. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Von Udo Böhlefeld