Seniorenbeirat Rangsdorf tritt für öffentliche Laubentsorgung ein

Rangsdorf

Der Seniorenbeirat in Rangsdorf wünscht sich eine Erweiterung der Straßenreinigungssatzung. Künftig soll es in der Satzung nicht nur um den Winterdienst gehen. Die Satzung soll um eine Passage ergänzt werden, in der es um die Laubberäumung auf Straßen und Gehwegen der Gemeinde geht.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereits in der letzten Bauausschusssitzung hatte Birgitta Schiller, Vorsitzende des Seniorenbeirats, auf die zunehmenden Probleme mit der Laubentsorgung vor dem ersten Schnee hingewiesen. „Die Anwohner machen das so gut es geht, aber da wo beispielsweise viele Linden stehen, gefrieren die Blätter bei Kälte auf den Gehwegen. Wenn dann Schnee fällt, ist es dort sehr glatt.“

Gemeinde Rangsdorf soll sich um Laubentsorgung kümmern

Deshalb hat sich der Seniorenbeirat nun mit einem Antrag zur Änderung der Straßenreinigungssatzung an Bürgermeister Klaus Rocher (FDP) gewandt. „Wir bitten den Bürgermeister, den Begriff Winterdienst um Laubberäumung in der Satzung zu erweitern“, heißt es darin.

Um den Winterdienst ordentlich durchführen zu können, sei vor dem ersten Frost die Laubberäumung zu sichern. Gerade in den Monaten November und Dezember fielen besonders viele Blätter von den zahlreichen Linden herab. „Die frieren dann an und lassen sich nicht ohne weiteres entfernen“, erklärte Jürgen Muschinsky, ehemaliger Bürgermeister und heute Mitglied des Seniorenbeirats die Beweggründe für den Antrag. Die Folgen des Laubs: Die Verkehrsflächen sind tückisch glatt.

Straßenreinigungssatzung in Rangsdorfs Gremien

Insbesondere auf den inzwischen vollständig versiegelten Gemeindestraßen trete das Problem massiv auf, weil das Laub dort festfriere. „Dort wo noch alte unbefestigte Gehwege sind, friert es nicht so schnell an“, sagt Muschinsky. Insbesondere die älteren Rangsdorfer kämen im Zweifel kaum nach mit der Laubentsorgung. „Aber auch jüngere Rangsdorfer, die noch voll im Berufsleben stehen und deshalb den ganzen Tag nicht zu Hause sind, können oft nicht schnell genug reagieren, um Straßen, Geh- und Radwege verkehrssicher zu halten“, fügt er hinzu.

Dem Wunsch der Senioren entsprechend soll die Gemeinde Rangsdorf künftig überall dort, wo sie auch den Winterdienst durchführt, vorher für die Laubbeseitigung sorgen. „Das betrifft die Fahrbahnen, die Mischverkehrsflächen, Gehwege, Bushaltestellen, Querungsinseln, aber auch Zuwegungen, Fahrbahnteiler und Brücken“, heißt es im Antrag. Ob das noch rechtzeitig kommt, muss sich zeigen. Die Straßenreinigungssatzung ist derzeit wiederholt in den Gemeindegremien in der Beratung.

Von Udo Böhlefeld