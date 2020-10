Rangsdorf

15 Jahre hat sich Horst Leder im Senioren- und Behindertenbeirat Rangsdorf engagiert. Von diesem Gremium war er auch in den Seniorenbeirat des Kreises entsandt worden. Aus einer neuen Hauptsatzung, die die Gemeindevertretung Rangsdorf im Mai letzten Jahres verabschiedet hatte, wurde nun ein nicht ganz so schöner Abschied für Horst Leder aus dem Kreisseniorenbeirat.

Erst im letzten Herbst gewählt

Die seit Mai des vergangenen Jahres geltende Hauptsatzung in Rangsdorf regelt unter anderem die Mitwirkung der Senioren an allen Belangen der Kommunalpolitik, die die Senioren betreffen. Demnach wurden sieben Vertreter von der Gemeindevertretung (GV) in den Beirat berufen. Die wiederum entsenden einen aus ihrer Mitte in den Seniorenbeirat des Kreises. Der „amtliche“ Seniorenbeirat Rangsdorf wurde erst im Herbst letzten Jahres von der GV gewählt. Seit November ist die Vorsitzende Birgitta Schiller im Amt, vertreten wird sie von Marina Mertins. Der ehemalige Rangsdorfer Bürgermeister Jürgen Muschinsky wurde zum Schriftführer gewählt.

Bis dahin hatte es auf der örtlichen Ebene den Senioren- und Behindertenbeirat gegeben, der sich seinerseits zuständig sah für die Seniorenarbeit auf lokaler und auch auf Kreisebene. Der hatte offiziell Horst Leder nach Luckenwalde geschickt. Der neue, durch die Hauptsatzung nun formal abgesicherte Seniorenbeirat hatte am 13. Januar 2020 Jürgen Muschinsky für den Kreisseniorenbeirat vorgeschlagen. Dann unterbrach Corona das Verfahren aus Abberufung und Berufung.

Im September stand nun die Neuberufung des Mitgliedes des Seniorenbeirats aus Rangsdorf wieder auf der Tagesordnung des Luckenwalder Kreistages. Da die Hauptsatzung des Landkreises festlegt, dass ausschließlich die örtlichen Seniorenbeiräte ein Vorschlagsrecht haben, wurde Horst Leder abberufen und Jürgen Muschinsky stattdessen vom Kreistag in seiner neuen Funktion bestätigt. Was in der Zeit zwischen Corona-Lockdown und Neuwahl des Rangsdorfer Mitgliedes des Kreisseniorenbeirats geschah, darüber scheiden sich die Geister.

Abgeschlossenes Kapitel

Jürgen Muschinsky argumentierte nach seiner Wahl in den Kreisseniorenbeirat, Horst Leder habe sich zuvor aus der Arbeit zurückgezogen. Er warf Leder vor, die Arbeit im Seniorenbeirat parteipolitisch für die SPD genutzt zu haben. Beides kann Leder nicht nachvollziehen. „Das war kein Rückzug, sondern nur eine coronabedingte Einschränkung“, sagt er. Bis zum Lockdown am 16. März habe er auch weiterhin seinen freiwilligen Seniorenfahrdienst angeboten. „Und schon gar nicht akzeptiere ich den Vorwurf, die Seniorenarbeit für SPD-Zwecke genutzt zu haben“, sagt er. „Ich war und bin nämlich nicht Mitglied irgendeiner Partei.“ Den Seniorenfahrdienst hat er vor wenigen Wochen wieder aufgenommen. Das Kapitel Kreisseniorenbeirat aber ist für ihn Geschichte. Die Absicht, gegen den Beschluss des Kreistages zu klagen, weil er zuvor für eine Wahlperiode gewählt worden sei, hat er inzwischen auch fallen gelassen.

Von Udo Böhlefeld